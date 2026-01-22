Muškarac BMW-om bježao policiji. Prošao kroz četiri crvena, nakon nekoliko dana je uhićen

Jučer je na sud odveden 26-godišnji muškarac za kojeg su policijski službenici utvrdili da je 17. siječnja 2026. godine oko 3 sata ujutro upravljao osobnim vozilom BMW 540 u ulici Put Mostina dolaskom do križanja sa Salonitanskom ulicom, krenuo prema Solinu bježeći policijskim službenicima, odnosno ignorirajući izdanu naredbu policije da se zaustavi, već je povećavajući brzinu, nastavio vožnju ulicama Solina. Ulicom Stjepana Radića došao je do Širine nakon čega je skrenuo desno prema Kaštelima. Tijekom vožnje četiri puta je na raskrižjima vozilom nastavio kretanje iako je za njegov smjer kretanja bilo upaljeno crveno svjetlo na semaforu i povećavajući brzinu kretanja vozila, velikom brzinom obilazio ostala vozila na trasi kretanja prolazeći kroz četiri semaforizirana raskrižja.

Obzirom da je vozač iskazivao izuzetnu upornost u vršenju prekršaja, očito spreman da ponašanjem ugrozi sebe i sve ostale sudionike u prometu, policijski službenici odustali su od realizacije uhićenja zbog sigurnosnih razloga, ali inicirano je kriminalističko istraživanje i traganje za vozačem koje je uskoro rezultiralo time da je utvrđeno kako je vozilom upravljao 26-godišnjak koji je u ponedjeljak uhićen i kriminalistički obrađen te nakon toga odveden na sud.

Od njega je privremeno oduzeto vozilo kojim je počinio prometne prekršaje.

"Obzirom na teške okolnosti načina izvršenja prekršaja kojim je doveo u opasnost svoju sigurnost, ali i sigurnost svih sudionika u prometu, posebno jer se izuzetno velikom brzinom kretao samim centrom Solina i ignorirao izdanu naredbu da se zaustavi, sudu je predloženo da mu se odredi zadržavanje posebno s obzirom na to da je 26-godišnjak do sada pravomoćno kažnjen zbog vožnje pod utjecajem alkohola i još je dva puta prekršajno prijavljen zbog vožnje pod utjecajem alkohola, pretjecanja na zabranjenom mjestu. Iz navedenog je vidljiva jasna upornost okrivljenika i namjera da nastavi s protupravnim ponašanjima i kršenjem zakona radi čega je sudu predloženo da mu se izrekne kazna zatvora u trajanju od 20 dana, zaštitna mjera zabrane upravljanja vozilom u trajanju od 6 mjeseci i da se donese odluka kojom se od njega trajno oduzima vozilo.

Sud je utvrdio da je 26-godišnjak kriv za počinjene prekršaje, izrekao mu je novčanu kaznu u visini od 3.570,00 eura i zaštitnu mjeru zabrane upravljanja vozilom u trajanju od šest mjeseci. Također, sud je donio odluku da se 26-godišnjaku vrati privremeno oduzeto vozilo, ali s obzirom da će na presudu biti uložena žalba, vozilo će biti zadržano do konačne odluke Visokog prekršajnog suda.

Sud je odbio zahtjev policije da 26-godišnjaku odredi zadržavanje jer, kako je navedeno u odluci, ne postoji opravdana bojazan da će ponoviti istovrsni prekršaj, kao ni drugi uvjeti navedeni u zakonu radi čega je 26-godišnjaka pustio na slobodu. Policija će uložiti žalbu na odluku sudu prvenstveno iz razloga jer smatramo da se radi o izuzetno društveno opasnom i bezobzirnom kršenju zakona i prometnih pravila i da novčana kazna nije adekvatna težini počinjenog prekršaja, kao ni upornosti 26-godišnjaka koji očito nije promijenio obrasce neodgovornog ponašanja u prometu", priopćili su iz splitske policije.