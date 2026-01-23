Muškarac (42) predan pritvorskom nadzorniku zbog pokušaja iznude: Tražio do 300 tisuća eura i prijetio smrću

Policija je dovršila kriminalističko istraživanje nad 42-godišnjim muškarcem kojeg sumnjiči za kazneno djelo iznude u pokušaju.

Prema rezultatima istrage, osumnjičeni je od srpnja 2025. do siječnja 2026. godine učestalo slao glasovne poruke oštećenom, tražeći da mu vrati navodni, nepostojeći dug. Pritom mu je, sumnja se, prijetio smrću i nanošenjem teških tjelesnih ozljeda.

Predan je pritvorskom nadzorniku

Kako navode iz policije, u cilju dodatnog zastrašivanja oštećenog upućivao je nepoznate osobe da fotografiraju njegovu kuću, a telefonski je kontaktirao i članove njegove uže obitelji. Od oštećenog je tražio različite novčane iznose, u rasponu od 300 do čak 300 tisuća eura, kao i da mu prepiše kuću ili da zamijene osobna vozila.

Protiv 42-godišnjaka je podnesena kaznena prijava, nakon čega je predan pritvorskom nadzorniku.