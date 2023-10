"MUSIC SANDBOX" Festival suvremene glazbe u Splitu

Ovaj vikend, od 12. do 15. 10. u Splitu se održava festival suvremene i improvizirane glazbe "Music Sandbox" u organizaciji ansambla S/UMAS.

Festival je zamišljen kao svojevrsni kreativni "hub" kompozitora i ansambla u kojem bi kroz višednevnu rezidenciju kompozitori dobili priliku ostvarenja svojih glazbenih ideja u neposrednoj suradnji s ansamblom. Usmjeren poticanju hrvatskog glazbenog stvaralaštva ovaj festival ima ulogu distribucijskog kanala koji široj publici predstavlja nove ideje mladih, ali i već afirmiranih kompozitora i instrumentalista. Tijekom tri dana splitskoj publici i ostalim posjetiteljima bit će predstavljena suvremena glazba, suvremena improvizacija i najnovije kompozicije domaćih suvremenih autora. Također, u dvorani Umjetničke akademije u Splitu na Visokoj, na adresi Vrančićeva 19 održat će se i Soundpainting radionica za sve zainteresirane sudionike svih dobi pod vodstvom Nevena Radakovića iz "Soundpainting platforme Pula".

Soundpainting je univerzalni multidisciplinarni znakovni jezik za skladanje u realnom vremenu, namijenjen glazbenicima, plesačima, glumcima i vizualnim umjetnicima. Bitno je spomenuti da za sudjelovanje na Soundpainting radionici nije potrebno prethodno formalno glazbeno obrazovanje te je u potpunosti besplatna. Za prijavu potrebno je samo ispuniti google formular na linku https://forms.gle/YxnmHBNrbqqMeRfa6.

U petak, 13.10. te na zadnji dan festivala u nedjelju, 15.10. održat će se koncerti ansambla S/UMAS i saksofonistice Petre Horvat na kojem će izvesti najnovije skladbe hrvatskih suvremenih kompozitora. Subota 14. 10. je pak, rezervirana za koncert polaznika Soundpainting radionice. Svi koncerti održavaju se u 19 sati u dvorani Umjetničke akademije u Splitu na Gripama na adresi Glagoljaška 18, a ulaz je besplatan.

Organizaciju festivala podržali su: Grad Split, Turistička zajednica Splitsko-dalmatinske županije, Zaklada Kultura nova, Hrvatsko društvo skladatelja, Umjetnička akademija u Splitu i Glazbena mladež Split.

O ansamblu S/UMAS:

Ansambl S/UMAS osnovan je 2015. godine pri Umjetničkoj akademiji u Splitu, na inicijativu umjetničkog voditelja ansambla Gordana Tudora. Od samoga osnutka ansambl uspješno surađuje s eminentnim glazbenim umjetnicima (Dubravko Detoni, Ryo Noda, Tim Hodgkinson i Vincent Royer), dok im Ana Horvat, Mátyás Wettl, Ole Hübner, Deni Pjanić te Gordan Tudor posvećuju svoje skladbe. Njihove izvedbe glazbe Alena i Nenada Sinkauza dijelom su soundtracka za film "Zora" Dalibora Matanića. S/UMAS je održao brojne koncerte na prestižnim festivalima, kao što su: Muzički Biennale Zagreb, Izlog suvremenog zvuka, Glazbena tribina Opatija, Split Art Convention, Split Sax Weekend, Dani nove glazbe, Ispod bine, Mediteranski festival knjige Split, SHIP konferencija Šibenik i drugi.

U svibnju 2021. godine izdaju svoj prvi album "It Is What It Is", nazvan po istoimenoj kompoziciji G. Tudora, a u prosincu iste godine Jutarnji list ga svrstava u top 5 klasičnih albuma 2021. godine te je jedini album domaće produkcije na toj ljestvici.