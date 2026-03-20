MUP i HNS ispituju je li Poljud siguran za korištenje!

Ministarstvo unutarnjih poslova (MUP) zatražilo je od Hrvatskog nogometnog saveza (HNS) informacije o tome je li splitski stadion Poljud siguran za korištenje, doznaje Tportal.

Ovaj potez stiže nakon kontradiktornih informacija koje su se pojavile u javnosti, različitih dokumenata i njihovih tumačenja, ali i istupa statičara koji su utvrdili da se na Poljudu pojavio "zamor materijala".

Po tvrdnjama stručnjaka Ante Mihanovića koji je ujedno i koautor armiranobetonske konstrukcije ovog stadiona te je nedavno proveo njena ispitivanja i objavio izračune, stadion je trenutno siguran za korištenje uz "trajnu sanaciju", no njegova rekonstrukcija kako bi služio svojoj svrsi idućih pedeset godina nije izvediva, niti za to postoje materijali.

Kako Tportal doznaje, Hajduk kao korisnik stadiona uredno je ispunio sve uvjete i dostavio dokumentaciju koja dokazuje da se Poljud trenutno može koristiti.

"Upoznati smo s informacijom da je MUP RH poslao upit HNS-u vezano uz sigurnost Gradskog stadiona Poljud. Hajduk je za sezonu 2025/2026 uredno ispunio uvjete za licenciranje te je predao i potrebnu dokumentaciju za iduću natjecateljsku sezonu. O svim eventualnim novim okolnostima i relevantnim saznanjima pravodobno ćemo obavijestiti javnost", rekli su iz splitskog kluba za Tportal.