München ponovno otvoren: Više od 6.500 putnika provelo noć na aerodromu

Nakon što je zbog viđenja dronova,sinoć, u petak navečer 3. listopada ponovno zatvorena Zračna luka München, u subotu ujutro od 7 sati stanje se normalizira.

Zbog zatvaranja zračne luke, više od 6.500 putnika je ostalo “zaglavljeno” jer je veliki broj letova za i iz Münchena bio otkazan.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

U subotu ujutro neki su putnici doživjeli olakšanje: Prema web stranici zračne luke München, prijava za prve letove već je u tijeku. Navodno je prvi zrakoplov poletio u 7 sati ujutro. Nekoliko dolaznih zrakoplova također je već sletjelo, piše Fenix magazin.

“Kapacitet se sada postupno ponovno povećava”, rekao je glasnogovornik zračne luke. Međutim, putnici bi trebali očekivati ​​kašnjenja tijekom dana. Preporučuje putnicima da provjere status svog leta s nadležnim zrakoplovnim tvrtkama prije putovanja. Zrakoplovi obično polijeću s aerodroma od 5:00 ujutro.

Noćenja na pomoćnim krevetima i klupama

Prema operateru aerodroma, te je večeri preusmjereno 23 dolazna leta, a otkazano ih je još 12. Glasnogovornik je rekao da se 46 planiranih polazaka nije moglo održati. To je utjecalo na 6.500 putnika. Sada se o njima brine na licu mjesta.

“Postavljeni su pomoćni kreveti, a podijeljeni su pokrivači, pića i grickalice”, navodi se na web stranici. Nekoliko skupina zaglavljenih putnika stajalo je s prtljagom ispred ploče s odlascima tijekom noći, raspravljajući o raznim stvarima. Drugi su legli na klupe.

Dronovi nepoznatog podrijetla već su ozbiljno poremetili zrakoplovne operacije na drugoj najvećoj njemačkoj zračnoj luci u četvrtak navečer i u petak navečer. Brojni letovi su otkazani ili su morali biti preusmjereni na susjedne zračne luke poput Nürnberga ili Stuttgarta.