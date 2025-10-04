München ponovno otvoren: Više od 6.500 putnika provelo noć na aerodromu

Nakon što je zbog viđenja dronova,sinoć, u petak navečer 3. listopada ponovno zatvorena Zračna luka München, u subotu ujutro od 7 sati stanje se normalizira.
Zbog zatvaranja zračne luke, više od 6.500 putnika je ostalo “zaglavljeno” jer je veliki broj letova za i iz Münchena bio otkazan.
U subotu ujutro neki su putnici doživjeli olakšanje: Prema web stranici zračne luke München, prijava za prve letove već je u tijeku. Navodno je prvi zrakoplov poletio u 7 sati ujutro. Nekoliko dolaznih zrakoplova također je već sletjelo, piše Fenix magazin.
“Kapacitet se sada postupno ponovno povećava”, rekao je glasnogovornik zračne luke. Međutim, putnici bi trebali očekivati kašnjenja tijekom dana. Preporučuje putnicima da provjere status svog leta s nadležnim zrakoplovnim tvrtkama prije putovanja. Zrakoplovi obično polijeću s aerodroma od 5:00 ujutro.
Noćenja na pomoćnim krevetima i klupama
Prema operateru aerodroma, te je večeri preusmjereno 23 dolazna leta, a otkazano ih je još 12. Glasnogovornik je rekao da se 46 planiranih polazaka nije moglo održati. To je utjecalo na 6.500 putnika. Sada se o njima brine na licu mjesta.
“Postavljeni su pomoćni kreveti, a podijeljeni su pokrivači, pića i grickalice”, navodi se na web stranici. Nekoliko skupina zaglavljenih putnika stajalo je s prtljagom ispred ploče s odlascima tijekom noći, raspravljajući o raznim stvarima. Drugi su legli na klupe.
Dronovi nepoznatog podrijetla već su ozbiljno poremetili zrakoplovne operacije na drugoj najvećoj njemačkoj zračnoj luci u četvrtak navečer i u petak navečer. Brojni letovi su otkazani ili su morali biti preusmjereni na susjedne zračne luke poput Nürnberga ili Stuttgarta.