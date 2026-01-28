Multimedijalna izložba o magarcu otvara se u Grohotama u Noći muzeja

Povodom manifestacije Noć muzeja, u prostoru Galerije Bratske kuće u Grohotama bit će postavljena multimedijalna izložba „Magarac – prošlost, sadašnjost, budućnost“. Izložba se organizira u suradnji Prirodoslovnog muzeja Split, Turističke zajednice općine Šolta i GKMM Knjižnice Grohote.
Autori izložbe Darko Stermšek i Hrvoje Cokarić ističu kako je cilj projekta pokušaj ispravnog vrednovanja važnog dijela dalmatinske nematerijalne kulturne baštine. Riječ je o svijetu i životinji koji postupno nestaju, ali izložba ujedno želi poslati poruku da takav razvoj nije nužan te potaknuti drukčije promišljanje budućnosti.
Kako navode autori, konačna namjera izložbe jest vratiti magarca i kao motiv i kao stvarni dio svakodnevice, otvarajući prostor za optimističniji pogled na odnos čovjeka, tradicije i prirode.
Izložba će biti otvorena u sklopu Noći muzeja, u petak 30. siječnja 2026. godine u 18 sati, a otvorenje će biti popraćeno gostom iznenađenja – glavnim tematskim akterom izložbe. U glazbenom dijelu programa nastupit će Duo „Sandra i Domagoj“.
Postav i multimedijalni sadržaji bit će dostupni za razgledavanje do 28. veljače 2026. godine, svakim radnim danom od 8 do 14 sati.