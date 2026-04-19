Muhe vas izluđuju? Ovaj jednostavan trik ih drži podalje od doma

Toplije i ljepše vrijeme sa sobom donosi i neke neželjene leteće posjetitelje, a među najdosadnijim, uz komarce, definitivno su muhe. Kako vas ovi zujavci ne bi svakodnevno mučili, donosimo savjete stručnjaka koji će vam pomoći da ih držite podalje od svog doma.

Tko ne uživa u svježem zraku i otvorenom prozoru tijekom proljeća i ljeta? Vjerojatno oni koji muku muče s dosadnim muhama. S porastom temperatura tijekom travnja sve ćete češće primjećivati da muhe pokušavaju ući i u vašu kuću.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Kada temperature dosegnu 15 °C, ovi insekti postaju aktivniji i pojavljuju se u sve većem broju. Često se skupljaju oko prozora i vrata, čekajući priliku za ulazak. Za bezbrižno uživanje u svježem zraku, donosimo trikove koji će muhe držati podalje od vas i vašeg doma.

Iako su neki sprejevi protiv insekata vrlo učinkoviti, stručnjaci iz profesionalnog servisa za čišćenje Time For You upozoravaju da takvi proizvodi mogu biti štetni i ostaviti kemijske ostatke. Kao prirodnu alternativu agresivnim insekticidima preporučuju korištenje kore naranče ili limuna, prenosi Večernji.

„Ne morate poprskati cijelu kuću insekticidom da biste se riješili muha... rasporedite koru naranče ili limuna u blizini mjesta gdje se zadržavaju. Nama to lijepo miriše, ali muhama ne odgovara”, naglasili su za Express.

Iako zvuči prejednostavno da bi bilo istinita, muhe imaju izuzetno razvijen njuh te im jako smeta snažno mirisno ulje koje sadrži većina agruma, tj. limonen.

Kore limuna i naranče prikrivaju miris hrane i šećera koji ih privlače te im signaliziraju da prostor nije siguran za razmnožavanje, zbog čega će hranu potražiti na nekom drugom mjestu. S toga nemojte bacati kore od naranče i limuna nego ih lagano zgnječite i postavite blizu mjesta gdje se muhe najčešće skupljaju.Mijenjajte ih svakih nekoliko dana kako bi ostale svježe.

Kore možete i prokuhati te tekućinu uliti u bocu s raspršivačem. Na taj način dobit ćete prirodni osvježivač zraka koji ujedno odbija muhe. Osim mirisa agruma, muhe ne vole ni biljke poput bosiljka, mente, lavande i ružmarina, pa ih možete koristiti na sličan način.