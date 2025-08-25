Mrtav pijan pokušao prijeći granicu kod Imotskog: 'Napuhao' je preko 3 promila

U nedjelju, 24. kolovoza 2025.godine u poslijepodnevnim satima na granični prijelaz pristupio je 34-godišnji vozač osobnog vozila, državljanin Hrvatske koji je vidno bio pod utjecajem alkohola. Obavljenom kontrolom također je utvrđeno da je vozilu istekao rok važenja prometne dozvole za više od 15 dana.

Osobi je odbijen izlazak iz Hrvatske i isključen je iz prometa. Vozač je alkotestiran i izmjerena mu je koncentracija od 3,12 g/kg. Preventivno ga je pregledao liječnik, nakon čega je zadržan u policijskoj postaji do otrježnjenja i danas će u žurnom postupku biti odveden na sud.

U optužnom prijedlogu uz zadržavanje, predložit će se izricanje kazne zatvora u trajanju od 20 dana i zaštitne mjere zabrane upravljanja vozilom u trajanju od tri mjeseca.