Mrak Taritaš: "Vjesnik treba rušiti"

Još uvijek nema odluke hoće li se zgrada Vjesnika rušiti ili obnoviti nakon razornog požara. Stav saborske zastupnice i bivše ministrice graditeljstva Anke Mrak Taritaš je jasan.

"Ja tu nemam nikakvih dilema. Moj je apsolutni stav rušiti. Dakle, nema tu spasa. Nema nitko tu jednu ogromnu vreću s novcima za krenuti u jednu zahtjevnu, dugotrajnu rekonstrukciju i pitanje je kad se sve ohladi, što će se zateći", kazala je u Dnevniku Nove TV.

"Tu imam apsolutno jasni stav - rušiti i onda zapravo donijeti odluku što i kako dalje. Ja mislim da je to izuzetno važan prostor, da treba biti i sjećanje i memorija takvog prostora zadržana, ali apsolutno graditi novim tehnologijama na novi način", dodala je.

"Rušenja zbog novih građevina nisu neuobičajena"

Smatra kako treba sagledati cijeli prostor i zadržati sjećanje na njega, ali uz nove materijale i načine. Napomenula je i kako su neboderi u Europi građeni po uzoru na SAD te da rušenja zbog novih građevina nisu neuobičajena, ali da trebaju biti izvedena pažljivo.

"Te odluke neće biti jednostavne. Ovdje je država vlasnik 60 posto. Cijela lokacija se nalazi na području grada Zagreba. Grad Zagreb je zadužen za svoj razvoj i mora o tome voditi računa. I jednako tako je tu izuzetno važna i struka. Dakle, na jednom mjestu treba država kao vlasnik, Grad kao netko tko upravlja prostorom i struka koju se treba pitati i donijeti odluku", istaknula je.

Osvrnula se na pitanje je li tijekom obnašanja ministarske pozicije razmišljala što napraviti sa zgradom Vjesnika. Naglasila je kako su još 2012. imali zaposlene u Vjesniku i da nikom nije "palo na pamet da će tiskara prestati raditi". Tvrdi da je došlo i do rasprave može li se zgrada još koristiti te mogu li u njemu biti uredi.

"Meni se čini da bi tu bilo mjesto za neko ministarstvo, ali to su odluke koje treba donijeti. Tu ima i brdo agencija, one su u različitim najmovima. Ministarstva gospodarstva i pravosuđa su u prostoru koji je u najmu", podsjetila je.

"Mene brinu vjetrovi"

"2021. sam čitala da će se Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine možda seliti u Vjesnikov neboder. Ali već tad je vjerojatno zaključeno da treba dosta velikih novaca da se provede namjera", nastavila je.

"Ja bih rekla da su statičari sve rekli. Ne puštaju nikog unutra i dobro je da ne puštaju. U jednom trenutku će se očevid morati napraviti, ali ono što mene brine su vjetrovi. Na ovim gornjim katovima koji su izgorjeli to vam je propuh. Dakle, zamislite da krene neki vjetar i da dijelovi fasade krenu padati", upozorila je.

"Ne želim ništa plašiti, ali ja mislim da odluku treba donijeti vrlo brzo, da tu ne treba sad bildati mišiće politika i država reći 'mi ćemo sad, tu nam nema tko što reći'. Mislim da trebaju svi zajedno sjesti za stol i vidjeti jesmo li mi uopće u stanju kao država da državna vlast, lokalna vlast i struka zajedno odrade posao i naprave najbolje rješenje", zaključila je Mrak Taritaš.