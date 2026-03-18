Mrak na Bačvicama i zapušten plažni objekt uoči sezone, Biškić (Možemo!) prozvao nadležne

S približavanjem turističke sezone ponovno se otvara pitanje stanja na Bačvicama, jednoj od najpoznatijih splitskih plaža. Na problem javne rasvjete i zapuštenosti plažnog objekta upozorio je Marinko Biškić, gradski vijećnik stranke Možemo! u Gradskom vijeću Grada Splita.

Biškić navodi kako mu je na posljednjoj sjednici Gradskog vijeća rečeno da će na Bačvicama "i dalje biti mrak na najljepšoj prirodnoj plaži jer već dvije godine država koči papirologiju".

Pitanje o odgovornosti i proceduri

Tom je prilikom ponovno otvorio pitanje odgovornosti i procedure, poručivši: "Zar zamjena žarulja na već postojećim stupovima javne rasvjete treba odobrenje države, ministarstva?"

Kao potvrdu svojih tvrdnji objavio je i fotografije neispravne javne rasvjete na Bačvicama. Prema njegovim navodima, od svih rasvjetnih tijela radi samo jedno, i to na ulazu, što, kako ističe, pokazuje da je riječ upravo o javnoj rasvjeti.

Osim problema s rasvjetom, Biškić je upozorio i na stanje plažnog objekta. Kako navodi, prema informacijama koje je dobio, obnova bi trebala započeti tek iduće godine.

Do tada, tvrdi, građani i posjetitelji prisiljeni su gledati "smetlište i devastirane poslovne prostore".