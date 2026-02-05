Možete li se zaista prehladiti ako izađete van s mokrom kosom?

Jeste li se ikad gadno prehladili nakon što ste po hladnom vremenu izašli van s mokrom kosom? Iako su nam to često govorili roditelji i bake, mokra kosa sama po sebi ne uzrokuje prehladu. Riječ je o mitu koji se prenosi desetljećima, a liječnici ističu da izlazak s mokrom kosom zimi ne može biti uzrok prehlade, piše HuffPost.

"Ne postoje dokazi ni znanstvena literatura koji bi upućivali na takvu povezanost", rekao je dr. Swapnil Patel, potpredsjednik odjela za medicinu u medicinskom centru Hackensack Meridian - Jersey Shore. Ako izađete na hladnoću s mokrom kosom, brže gubite toplinu pa vam je hladnije, ali to ne znači da ćete se zbog toga razboljeti, pojasnila je dr. Parul Goyal, izvanredna profesorica kliničke medicine na Sveučilištu Vanderbilt. Isto, dodala je, vrijedi i za izlazak bez jakne, prenosi Index.

Što hladnoća zapravo čini tijelu

Ako vam nos počne curiti nakon boravka na hladnoći, s mokrom ili suhom kosom, za to postoji jednostavno objašnjenje. "Niske temperature mogu utjecati na sužavanje i širenje krvnih žila. Hladnoća obično uzrokuje takozvanu vazokonstrikciju, odnosno stezanje krvnih žila", rekao je Patel.

Suprotno tome, u toplom tušu ili na pari krvne se žile opuštaju, sinusi se "otvaraju" i zato se često osjećate bolje - zbog čega tople kupke mnogima donesu olakšanje kad su prehlađeni. Hladan zrak, objasnio je Patel, djeluje suprotno.

Ako ste već zaraženi virusom, ali još nemate simptome, hladno vrijeme može utjecati na krvne žile i učiniti da se simptomi ranije pojave ili budu uočljiviji. No hladnoća i mokra kosa nisu uzrok same infekcije, dodao je.

Kako se prehlada širi i kako se zaštititi

Iako vas izlazak s mokrom kosom neće razboljeti, prehlade se šire na druge načine. Do zaraze dolazi kad dođete u kontakt s virusom - primjerice preko kapljica koje ostanu na površinama ili bliskim kontaktom s bolesnom osobom. "Najčešće se radi o tome da netko kihne, kapljice završe na nekoj površini, a vi je zatim dodirnete", rekao je Patel. Prehladu možete dobiti i ako neopranim rukama dodirujete oči, nos ili usta.

Pranje ruku vodom i sapunom jedan je od ključnih načina zaštite od prehlade i drugih virusa poput COVID-19, gripe ili norovirusa. "Mogu pomoći i dodatne mjere, poput nošenja maski, osobito ako ste u blizini bolesnih osoba", rekao je Patel. Goyal je dodala da je, kad god je moguće, dobro izbjegavati kontakt s bolesnim ljudima. Također je važno da bolesne osobe ostanu kod kuće, a ako moraju izaći, da nose masku kako bi smanjile širenje kapljica.

"Preporučujemo i redovitu tjelovježbu kako bi imunološki sustav bio spremniji za borbu protiv virusa", rekla je Goyal. Dovoljno sna i uravnotežena prehrana također pomažu u održavanju imuniteta. Preporučuje se i izbjegavanje pušenja, koje vas može učiniti podložnijima prehladama, rekao je Patel.