Možemo Split: Lažne prijave protiv novinara su zloupotreba institucija

Splitski Možemo oštro je reagirao na, kako navode, lažne prijave koje je član saborskog Odbora za pravosuđe Srećko Ilić podnio protiv novinara Borisa Dežulovića i Viktora Ivančića, optužujući ih da ne prebivaju na adresama na kojima su prijavljeni.

„Zastrašujuće je da se netko tko je član saborskog odbora za pravosuđe služi lažnim prijavama protiv novinara kako bi dokazao neki svoj politički stav“, poručuju iz Možemo.

U objavi ističu kako Ilić takvim postupkom nije samo pokušao izvršiti pritisak na novinare koji se, kako navode, desetljećima bore za to da Hrvatska postane prav(ed)na država, već je i zloupotrijebio institucije države.

„Srećko Ilić, lažnom prijavom protiv novinara Borisa Dežulovića i Viktora Ivančića da ne prebivaju na adresama na kojima su prijavljeni, ne samo da je pokušao izvršiti ružan pritisak na ljude koji se desetljećima bore da Hrvatska postane prav(ed)na država, nego je i institucije te države zloupotrijebio“, navode.

Iz splitskog Možemo smatraju da osoba koja se, kako tvrde, služi takvim metodama ne može predstavljati državu, a posebno ne u tijelu koje se bavi pravosuđem.

„Takav čovjek ne može predstavljati državu ni u kojem svojstvu, a pogotovo ne u nekoj instituciji koja sadrži riječ ‘pravosuđe’“, poručuju.

Zaključuju kako bi jedini normalan i očekivan potez bio njegovo uklanjanje iz saborskog odbora te postupanje institucija pravne države.

„Jedino što bi bilo normalno i očekivano jest da ga se iz saborskog odbora za pravosuđe naglavačke izbaci i da se njime pozabave institucije pravne države – one iste kojima šalje lažne prijave“, stoji u objavi.