Možemo Split: Kerum koči izmjene GUP-a, HDZ ima ruke, ali nema volje

Iz splitske platforme Možemo oglasili su se nakon današnjih izjava Željka Keruma o izmjenama Generalnog urbanističkog plana (GUP), optuživši ga da blokira donošenje ključnog dokumenta za zaštitu prostora u gradu.

„Ne možemo mi radit izmjene GUP-a, ako ljudima to ne paše“, poručio je Kerum, a iz Možemo tvrde da takav stav zapravo znači javno „licitiranje s interesima pojedinaca kojima to ne odgovara“.

U svojoj objavi navode kako većina građana Splita podržava donošenje izmjena GUP-a koje bi spriječile, kako ističu, problematične zahvate u prostoru, poput „interpolacija“ kakva je, primjerice, zgrada na Kmanu udaljena svega dva metra od susjednog nebodera.

„Ali, tko pita većinu građana“, poručuju iz Možemo.

U objavi se osvrću i na odnos snaga u Gradskom vijeću, tvrdeći da je splitski HDZ „ucijenjen“ još od početka mandata, kroz raspodjelu funkcija i pozicija, ali ističu kako unatoč tome postoji dovoljno ruku za izglasavanje izmjena GUP-a.

„HDZ zna da ruke za izglasavanje izmjena GUP-a ima, ako ih želi. I naš gradski vijećnik Marinko Biškić podržava što hitnije donošenje ovog dokumenta“, navode.

Na kraju postavljaju pitanje političke volje gradonačelnika Tomislava Šute.

„Treba biti iskren pa odgovoriti na pitanje – želi li uopće Tomislav Šuta donošenje ovakvog dokumenta? Skoro devet mjeseci nakon preuzimanja vlasti odgovor postaje sve očitiji. I njemu, kao i Kerumu, odgovara ovakvo stanje“, zaključuju iz Možemo, upozoravajući kako se u takvim okolnostima građani mogu „jednog dana probuditi gledajući novom susjedu u pjat“.