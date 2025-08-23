Možemo oštro prozvao Vladu i policiju: "Rulja postaje vlast kad država šuti"

Politička platforma Možemo oglasila se nakon jučerašnjih događaja u Benkovcu, gdje je zbog prosvjeda braniteljskih udruga otkazana predstava u sklopu festivala "Nosi se". U svom priopćenju najoštrije su osudili napad na festival, istaknuvši da se radi o udaru na slobodu umjetničkog izražavanja te upozorili na, kako kažu, širenje atmosfere netolerancije i zastrašivanja.

Njihovo priopćenje prenosimo u cijelosti:

"Najoštrije osuđujemo napad na festival Nosi se u Benkovcu, napad na slobodu umjetničkog izražavanja, prijetnje nasiljem i zastrašivanje organizatora.

Ovo je još jedna posljedica Plenkovićevog puštanja ustaškog duha iz boce – nasilje se iz simboličkog prebacuje u fizički prostor i manifestira u napadima na kulturne manifestacije. Upozoravali smo i upozoravamo da se uporno promoviranje ustaških simbola mržnje koje gledamo u Hrvatskoj sve češće prelijeva u zabrane, hajke i fizičko nasilje na ulicama.

Sramotno je da policija okreće glavu umjesto da osigura da se predstava održi. Ako policija nije u stanju osigurati sigurno održavanje priredbe zbog prijetnji nasiljem i povlači se pred nasilnicima, onda tu nestaje država, a rulja postaje vlast.

Još sramotnije je da ministrica kulture, ministar unutrašnjih poslova i ministar branitelja šute. Vlada, Ministarstvo kulture, MUP i Ministarstvo branitelja moraju reagirati na ovaj napad na slobodu kulture i kulturnog stvaralaštva, atmosferu hajke i pokušaj uvođenja jednoumlja zastrašivanjem u slobodnoj Republici Hrvatskoj.

Situacije u kojoj pojedinci, grupe ili udruge koje su predstavljaju kao braniteljske preuzimaju ulogu cenzora kulturno-umjetničkih programa i sudaca prihvatljivosti javnih manifestacija korak su prema totalitarizmu i poništenju demokracije. Fizičke prijetnje, netolerancija i linč sugrađana i umjetnika u ime branitelja neprihvatljive su i zahtijevamo da ih sve institucije vlasti osude. Upravo su predstavnici tih institucija ti koji su tolerirali, ako ne i potaknuli, skretanje Hrvatske s puta ustavne republike", poručuju.