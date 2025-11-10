Možemo obilježio godišnjicu Kristalne noći: "Država mora stati na kraj fašističkim pojavama"

Politička platforma Možemo večeras je u Zagrebu, pred spomenikom žrtvama Holokausta i ustaškog režima, obilježila godišnjicu Kristalne noći – događaja iz 1938. godine kada su nacisti u Njemačkoj i Austriji palili sinagoge, vandalizirali imovinu u vlasništvu Židova, te napadali i ubijali ljude židovske vjere. Kristalna noć označila je početak otvorenog progona koji je vodio prema Holokaustu.

U objavi na društvenim mrežama iz platforme Možemo ističu kako je važno podsjećati na te događaje, posebno u vremenu kada se, kako navode, u Hrvatskoj ponovno pojavljuju crnokošuljaši koji uzvikuju fašističke pokliče, veličaju zločinačke režime i šire mržnju.

“U Hrvatskoj u zadnje vrijeme gledamo crnokošuljaše kako dižu desnicu, viču fašističke pokliče, veličaju genocidne režime, prijete nasiljem i napadaju druge i drugačije – od stranih radnika do srpske nacionalne manjine. Država je dužna tome stati na kraj, a mi se kao društvo tome zajedno moramo odlučno suprotstaviti”, poručuju iz Možemo.

Dodaju i kako, unatoč različitim političkim stavovima u demokratskom društvu, postoji granica koju svi moraju poštivati.

“Oko mnogo toga se ne slažemo, i to je u demokraciji normalno, ali oko jednog se moramo moći složiti – da one koji se pozivaju na genocidne režime i napadaju ljude zbog boje kože, nacionalnosti, vjere i drugih karakteristika ne možemo smatrati dijelom zajednice kojoj pripadamo – zajednice miroljubivih i slobodomislećih građana Republike Hrvatske.”

Obilježavanje godišnjice Kristalne noći Možemo je iskoristio kao poziv na društvenu odgovornost i borbu protiv rastućih oblika ekstremizma i mržnje.