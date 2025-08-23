Možemo o napadu na festivalu u Benkovcu: "Posljedica Plenkovićevog puštanja ustaškog duha iz boce"

Stranka Možemo najoštrije je osudila napad na festival "Nosi se" u Benkovcu, ocjenjujući ga napadom na slobodu umjetničkog izražavanja, prijetnjom nasiljem i zastrašivanjem organizatora.

Ustaški simboli i prijetnje u kulturnom prostoru

U priopćenju stranke navodi se kako je napad na festival posljedica, kako kažu, "puštanja ustaškog duha iz boce" od strane Vlade premijera Andreja Plenkovića. Možemo upozorava da se nasilje, koje je u početku simboličko, sve češće manifestira fizičkim napadima na kulturne manifestacije.

"Uporno promoviranje ustaških simbola mržnje sve češće prelazi u zabrane, hajke i fizičko nasilje na ulicama", stoji u priopćenju stranke.

Kritika policije i Vlade

Stranka je kritizirala i policijske službe, navodeći da je "sramotno da policija okreće glavu umjesto da osigura da se predstava održi". U priopćenju se dodaje kako povlačenje policije pred prijetnjama nasiljem dovodi u pitanje sam funkcioniranje države.

Još oštriju kritiku stranka upućuje ministrici kulture, ministru unutarnjih poslova i ministru branitelja zbog šutnje. Možemo zahtijeva da Vlada, Ministarstvo kulture, MUP i Ministarstvo branitelja reagiraju na napad na slobodu kulture i kulturnog stvaralaštva, te osude atmosferu hajke i pokušaje zastrašivanja u Republici Hrvatskoj.

Demokracija pod prijetnjom

U priopćenju se naglašava kako preuzimanje uloge cenzora od strane pojedinaca ili udruga koje sebe predstavljaju kao braniteljske predstavlja korak prema totalitarizmu i poništenju demokracije. Stranka upozorava da su fizičke prijetnje, netolerancija i linč umjetnika u ime branitelja neprihvatljivi, te zahtijeva jasnu osudu svih nadležnih institucija.

"Upravo su predstavnici tih institucija ti koji su tolerirali, ako ne i potaknuli, skretanje Hrvatske s puta ustavne republike", stoji u završnom dijelu priopćenja stranke.