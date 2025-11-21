Može li WD-40 pomoći u vožnji na snijegu?

Video u kojem muškarac savjetuje prskanje unutarnjeg dijela blatobrana poznatim sredstvom u spreju izazvao je izuzetan interes.

Svaki vozač zna onaj "tup-tup-tup" zvuk smrznute snježne kaše koja se nakupi na plastici blatobrana. Jedan muškarac misli da je pronašao savršeno rješenje, a to je WD-40. Nekoliko prskanja, tvrdi on, i led samo sklizne dolje. No mehaničari kažu da bi s WD-40 sprejom moglo skliznuti još nešto, i to ne na dobar način.

U Facebook Reelu autora Ceitha Griffitha, koji se bavi automobilskim temama, vidimo ga kako savjetuje vozače da obilno poprskaju WD-40 po kućištima blatobrana kako bi spriječili nakupljanje snijega i leda. Manje iskusnim vozačima to može zvučati kao koristan savjet. Ipak, komentari ispod videa, koji je pogledan više od 1.6 milijuna puta, pokazuju da se mnogi šale na račun ovog trika jer smatraju da ne radi ono što obećava, piše Index.

"Poprskaj ekstra i po gumama da se snijeg ne lijepi dok voziš", napisao je jedan korisnik, očito sarkastično. Drugi je bio izravniji: "Ako WD-40 dospije na gazni sloj gume, proklizavat ćeš i po kiši, a kamoli po snijegu i ledu lol."

Komentari naglašavaju da nakupljanje snijega oko kotača iritira, ali i da ovo nije rješenje. Ovaj trik zajednica smatra u najboljem slučaju promašenim, a u najgorem i opasnim.

Griffithova ideja je jednostavna: snijeg koji se nakuplja u kućištu kotača može smanjiti slobodni prostor, povećati težinu i utjecati na balans i upravljanje. Njegovo rješenje je nanijeti klizni sprej na oblogu blatobrana kako bi spriječio lijepljenje i omogućio da se snijeg i led lakše odvoje.

Na papiru, ideja zvuči logično. Slični sprejevi ponekad se koriste za olakšavanje izbacivanja snijega iz cijevi bacača snijega. No od "radi na bacaču snijega" do "sigurno je za automobil pri 120 km/h" postoji velika razlika.

Mehaničari upozoravaju da WD-40 nije prikladan za plastiku i gumu. Jedan korisnik na Cartalk forumu napisao je: "WD-40 na bazi nafte ne bi se smio koristiti u blizini plastike ili gume. Toga ima puno u kućištu kotača. Može napraviti više štete nego koristi."

Drugi je dodao: "Prskanje bilo čime u kućištu kotača ne radi. Probali smo."

Usto, blogovi o zimskom održavanju podsjećaju da su veći rizici sol, vlaga i korozija, kao i eventualno struganje kotača o led. Jedan stručni blog navodi: "Kad se snijeg i led otope, slana voda ulazi u pukotine i uzrokuje koroziju."

Nema sumnje, mješavina vode, snijega, soli i prljavštine lako se zaledi na oblogama kućišta kotača i stvori tvrde nakupine. One mogu uzrokovati vibracije, neravnomjernost i kontakt s gumom.

Kućišta kotača skrivaju i razne komponente: senzore, instalacije, dijelove aerodinamike, vodove kočnica. Lubrikant nanesen tamo može dospjeti na neželjena mjesta. Ako dospije na gazni sloj gume, bočnu stranu ili disk kočnice, predstavlja ozbiljan sigurnosni rizik, smanjuje prianjanje i kočionu učinkovitost.

Što je sigurnije učiniti?

Za vozače koje je privukao Griffithov trik, stručnjaci savjetuju oprez. Ideja rješava stvaran problem, ali rješenje je problematično. Rizik od slučajnog podmazivanja guma, kočnica ili osjetljivih dijelova veći je od potencijalne koristi.

Sigurnije je:

povremeno provjeriti kućišta kotača

ručno ukloniti led i snijeg

koristiti profesionalno pranje podvozja, posebno u područjima gdje se koristi sol

voziti s kvalitetnim zimskim gumama i prilagoditi stil vožnje

Kako je jedan komentator napisao: "Većina ljudi samo izađe i nogom skine led... Nisam imao problema u 50 godina vožnje u Minnesoti."

Dakle, iako je korisno imati čista kućišta kotača, prskanje WD-40 sprejom otvara više rizika nego koristi. Najkraće rečeno, WD-40 ostavite za ono za što je namijenjen.