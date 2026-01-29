Može li HZZO retroaktivno tražiti nadoplatu dopunskog? Evo što kažu odvjetnica i HZZO

Milan je skoro 11 godina hematološki pacijent. Svoje dopunsko plaća unaprijed. Tako je sedmog studenog uplatio dopunsko za cijelu 2026. godinu. Prije nego što se nova cijena uopće spominjala.

"Najprije sam saznao da ide polica za šestdeset i koliko, dva posto gore. Onda sam zvao telefonom, nisam bio zadovoljan odgovorom. Onda sam otišao prošli tjedan pitati, razgovarati tamo s nekim. Djevojka koja je radila mi nije znala odgovoriti na ovakvih nekoliko pitanja. Onda je zvala šeficu, onda je došla šefica, pravnica. I to je tako završilo", priča Milan Cimeša.

HZZO, onima kojima novi uvjeti ne odgovaraju, nudi raskid ugovora do 31. siječnja, no Milanu je to, govori, premalo vremena za pronalazak alternative, piše N1.

"Nije to sad kupiti pecivo... Ja se sad spremam napisati prigovor", dodao je Milan.

Što kažu iz Udruge potrošača?

Iz Udruge potrošača kažu da im se mnogi korisnici već sada javljaju s dilemama.

"Ne mogu oni njih naknadno pozivati u stilu e znate, mi smo od 1. veljače poskupjeli, pa sad više ne vrijedi to što smo mi vama poslali, vi to morate nama doplatiti. Znači to je dvostrani odnos, svojevrsni ugovor, ja sam dobila papir po kojem moram platiti, ja sam to platila i ne možeš sad ti jednostrano to mijenjati", rekla je Ana Knežević iz Udruge potrošača.

U Saboru je oporba kritizirala i samo dizanje cijene police.

"A onda da još idu i retrogradno naplaćivati, pa to je skandalozno, pa to ne može biti zakonito. Ako je netko potpisao ugovor pod jednim uvjetima, pa onda pod tim uvjetima se taj ugovor mora izvršiti", rekla je Ivana Kekin iz Možemo.

"Smatram da je to potpuno neprihvatljivo i da će općenito ovako postupanje Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo dovesti do većeg odljeva potencijalnih pacijenata, što će njemu naštetiti, naštetiti time i državi, i oštetiti naše javno zdravstvo koje ionako ne stoji dobro", dodala je Marija Selak Raspudić.

Odgovor HZZO-a: Ne provodimo retrogradnu naplatu

Iz HZZO-a poručuju da osiguranici koji imaju ugovorenu policu dopunskog zdravstvenog osiguranja dobivaju redovito obavijesti o obnavljanju police na njihove kućne adrese.

"HZZO ne provodi, niti će provoditi retrogradnu naplatu razlike u cijeni. Naime, sukladno Općim uvjetima ugovora o dopunskom zdravstvenom osiguranju, ugovorom se ugovara plaćanje premije mjesečno, a premija se uplaćuje unaprijed prema rokovima dospijeća iz police. Stoga su svi osiguranici obvezni podmiriti i razliku u cijeni (alikvotni dio) obračunatu od 1. veljače pa do sljedećeg datuma mjesečnog dospijeća. Razlika u cijeni se iznimno obračunava u mjesecu veljači iz razloga što svaka polica ima različit datum mjesečnih dospijeća te se razlika u cijeni odnosi na dane od primjene nove cijene 1. veljače do datuma dospijeća u veljači. Osiguranici koji su uplatili godišnji iznos premije također će trebati podmiriti razliku u cijeni."

Odgovor odvjetnice

Njihovo je legitimno pravo povećati cijenu police, a problematika s ljudima koji su unaprijed uplatili moći će se analizirati tek kad dobiju pismene zahtjeve - rekla je odvjetnica Božiček.

"Po onome što sam vidjela iz slučaja gospodina Cimeše, znači, on je platio policu osiguranja unaprijed za godinu dana, znači, nije dobio nikakvu pismenu obavijest Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, sve je to ostalo na nekim usmenim uputama. I ono što on može, kao i svi u takvoj situaciji, je raskinuti takav ugovor, a eventualno ako im to nije odgovarajuće, vidjeti na koji način će Hrvatski zavod tražiti plaćanje razlike i na što će se pozvati. Ali, isto napominjem da je ova odluka obvezujuća za sve i oni su u samom svom priopćenju naveli da je obvezujuća za sve bez obzira da li si već ugovorio za cijelu godinu policijsko osiguranje ili nisi", rekla je odvjetnica.

Milan nema ništa protiv poskupljenja, no smatra da bi njemu cijenu mogli dići tek 2027. godine jer je on svoje uredno platio.