Može li Hajduk do titule? Evo što kažu kladionice

Hajduk je u subotu na otvaranju 11. kola SuperSport HNL-a pobijedio 3:1 na gostovanju kod Gorice. Splićani su tako izbili na prvo mjesto na ljestvici s 25 bodova, tri više od Dinama, koji svoju utakmicu ovog kola igra u ponedjeljak protiv Vukovara od 19 sati.

Bila je to četvrta pobjeda Bijelih u nizu, od kojih su zadnje tri s gostujućih utakmica. Prije Gorice, svladali su Istru s 3:0 u Puli i Vukovar s 1:0 u Vinkovcima, a prije toga su kod kuće bili bolji od Lokomotive (2:0). Na tu seriju Hajduka su reagirale i kladionice, piše Index.

Kladionice sve više vjeruju Hajduku

Naime, početkom mjeseca, prije velike serije Hajduka, koeficijent na titulu Hajduka bio je oko četiri, a danas je "samo" 2.55. Nakon pobjede Hajduka u Gorici, koeficijent Dinama se u odnosu na prošlo kolo podigao s 1.40 na 1.55.

Koeficijenti za osvajanje SHNL-a

Dinamo Zagreb – 1.55

Hajduk Split – 2.50

HNK Rijeka – 100

Lokomotiva ZG – 200

NK Osijek – 300

NK Varaždin – 300

HNK Gorica – 500

Istra 1961 Pula – 500

Slaven Belupo – 500

HNK Vukovar 1991 – 2000