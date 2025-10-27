Može li Hajduk do titule? Evo što kažu kladionice

Hajduk je u subotu na otvaranju 11. kola SuperSport HNL-a pobijedio 3:1 na gostovanju kod Gorice. Splićani su tako izbili na prvo mjesto na ljestvici s 25 bodova, tri više od Dinama, koji svoju utakmicu ovog kola igra u ponedjeljak protiv Vukovara od 19 sati.
Bila je to četvrta pobjeda Bijelih u nizu, od kojih su zadnje tri s gostujućih utakmica. Prije Gorice, svladali su Istru s 3:0 u Puli i Vukovar s 1:0 u Vinkovcima, a prije toga su kod kuće bili bolji od Lokomotive (2:0). Na tu seriju Hajduka su reagirale i kladionice, piše Index.
Kladionice sve više vjeruju Hajduku
Naime, početkom mjeseca, prije velike serije Hajduka, koeficijent na titulu Hajduka bio je oko četiri, a danas je "samo" 2.55. Nakon pobjede Hajduka u Gorici, koeficijent Dinama se u odnosu na prošlo kolo podigao s 1.40 na 1.55.
Koeficijenti za osvajanje SHNL-a
Dinamo Zagreb – 1.55
Hajduk Split – 2.50
HNK Rijeka – 100
Lokomotiva ZG – 200
NK Osijek – 300
NK Varaždin – 300
HNK Gorica – 500
Istra 1961 Pula – 500
Slaven Belupo – 500
HNK Vukovar 1991 – 2000