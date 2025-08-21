Može li doći do povijesnog susreta? Trump gura Putina i Zelenskog za pregovarački stol: "Sastat će se s njim pod jednim uvjetom"

Prezir ruskog predsjednika Vladimira Putina prema ukrajinskom kolegi toliko je dubok da mu gotovo nikada ne izgovara ime. Kremlj inzistira na tome da je Volodimir Zelenski nelegitiman vođa, a ruska državna televizija naziva ga "klaunom". Unatoč tome, američki predsjednik Donald Trump svoju je nedavnu diplomatsku aktivnost usmjerio upravo na ideju da će se Putin i Zelenski morati suočiti licem u lice kako bi okončali rat, piše The New York Times.

Trump je izjavio kako je "započeo dogovore" za takav sastanak tijekom telefonskog razgovora s Putinom u ponedjeljak. Zbog toga se u Moskvi, usred Trumpovih napora da zaustavi sukob, pojavila nova diplomatska enigma: mogu li se glavni neprijatelji u ratu uskoro sastati?

Politički rizici za Putina

Za Putina bi takav summit mogao biti način da osigura mirovni sporazum koji bi Kremlj predstavio kao pobjedu, pod uvjetom da Trump izvrši pritisak na Zelenskog da prihvati ruske zahtjeve o ukrajinskom teritoriju i suverenitetu. S druge strane, to nosi i političke rizike, jer je Kremlj dugo signalizirao da bi izravni pregovori sa Zelenskim bili ispod časti ruskog vođe, prenosi Index.

"To bi bio kompromis", rekao je u telefonskom intervjuu Konstantin Zatulin, visoki ruski zastupnik, opisujući potencijalni sastanak kao ustupak Kremlja. "Rusija bi povukla svoje rezerve oko sastanka sa Zelenskim kako bi podržala mirotvorne napore predsjednika Trumpa."

Zatulin je dodao da su neki ruski dužnosnici smatrali da se Putin ni pod kojim uvjetima ne bi trebao sastati sa Zelenskim, s obzirom na to da "Rusija posvuda govori o Zelenskom kao nelegitimnom". Ipak, on osobno smatra da bi se summit trebao razmotriti jer su "ulozi jednostavno preveliki da bi se nastavila ignorirati bilo kakva mogućnost sastanka".

Putin će se sastati samo pod jednim uvjetom

Kremlj, kao i obično, pokušava ostaviti sve opcije otvorenima, signalizirajući da je sastanak moguć, ali ne i neizbježan. Analitičari koji prate Kremlj smatraju da je teško zamisliti da bi Putin pristao na sastanak, osim ako nije jasno da je Zelenski spreman prihvatiti ključne ruske zahtjeve.

"Jednostavno ne vidim nikakvu perspektivu da se takav sastanak organizira u bliskoj budućnosti", rekao je Grigorii Golosov, politolog iz Sankt Peterburga. Predvidio je da će se Putin sastati sa Zelenskim samo "ako Putinu postane jasno da je ovaj sastanak potreban da bi Ukrajina kapitulirala, da bi Zelenski priznao svoj poraz".

Sastanak s bilo kojom drugom svrhom mogao bi izazvati kontroverze u Rusiji. Putin je narativ svoje invazije temeljio na lažnoj ideji da Zelenski vodi "režim" kriv za genocid nad govornicima ruskog jezika.

Trumpova uloga

Pregovori jedan na jedan mogli bi Putina i Zelenskog prikazati kao ravnopravne, zbog čega mnogima Trumpova tvrdnja o organizaciji sastanka zvuči nategnuto.

"Možda se slažu malo bolje nego što sam mislio", rekao je Trump za Fox News, iako nema dokaza o bilo kakvom odnosu između dvojice vođa. Trump je dodao da je upravo zato predložio da se prvo sastanu sami, a ne u trojnom formatu s njim.

I dok je Zelenski ponovio da je spreman sastati se s Putinom, Putinov savjetnik za vanjsku politiku Jurij Ušakov u sažetku razgovora s Trumpom nije spomenuo nikakav summit. Slično neodređen bio je i ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov, koji je rekao da "svi kontakti koji uključuju visoke dužnosnike trebaju biti vrlo pažljivo pripremljeni".

Diplomatska ofenziva

Analitičari primjećuju neobičnu diplomatsku aktivnost Putina, što sugerira da Trumpov pritisak shvaća ozbiljno. Kremlj je objavio da je Putin ovog tjedna zvao čelnike Saudijske Arabije, Brazila, Indije i drugih zemalja kako bi ih obavijestio o razvoju pregovora. Čini se da je Putin "odlučio da je došlo vrijeme za pravu diplomaciju", rekao je Dmitri Trenin, stručnjak za sigurnosnu politiku.

Trenin predviđa da će Putin pristati na sastanak ako bude zadovoljan ustupcima koje je Zelenski spreman učiniti, no dodaje da ruski dalekosežni zahtjevi, uključujući teritorijalne pretenzije i ograničenje veličine ukrajinske vojske, ostaju na stolu.

U međuvremenu, ruska državna televizija nastavlja s ismijavanjem Zelenskog. Voditeljica Olga Skabejeva rekla je da se ponašao "kao školarac" tijekom posjeta Bijeloj kući. Ipak, analitičari predviđaju da bi se, ako Putin odluči da mu summit odgovara, propagandna poruka mogla promijeniti u trenu. "Društvo ovdje nije veliki ograničavajući faktor. Već se naviklo na mnoge stvari", zaključio je moskovski politički analitičar Mihail Vinogradov.