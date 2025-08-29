Mourinho dobio otkaz

Jose Mourinho više nije trener Fenerbahčea, potvrdio je klub. Odluka je donesena nakon što se turski velikan nije preko Benfice uspio probiti u Ligu prvaka, nakon čega je došlo do raskida suradnje. Fener se na društvenim mrežama oprostio od portugalskog stručnjaka i zahvalio mu na suradnji.

Mourinho je u Fenerbahče stigao u srpnju prošle godine, a klub vodio u ukupno 62 utakmice uz omjer od 37 pobjeda, 14 remija i 11 poraza. Propustio je s njim osvojiti trofej, nakon što je doveo momčad do drugog mjesta ljestvice turskog prvenstva, a ispao u četvrtfinalu tamošnjeg kupa. U Europa ligi je u prošloj sezoni došao do osmine finala, piše Index.

Što dalje?

Mourinha se u engleskim medijima spominje kao budućeg trenera Nottingham Foresta. Portugalski stručnjak osvojio je tri naslova engleskog prvaka u dva mandata na klupi Chelseaja. S Manchester Unitedom uzeo je Liga kup i Europa ligu, a zatim prošao težak period u Tottenhamu.

Mourinho je u Feneru često djelovao frustrirano, a redovito se nagađalo da bi ga pravi projekt mogao odvući iz Istanbula. Sve se glasnije spominje odlazak trenera Nuna Espírita Santa (51) iz Foresta nakon što je priznao da ima narušen odnos s vlasnikom Evangelosom Marinakisom, a Mourinhovo ime našlo se među mogućim nasljednicima. Sad je Mourinho slobodan.

Što će biti s Livakovićem?

Podsjetimo, Nottingham Forest je prošle sezone osvojio sedmo mjesto u Premier ligi i time postao hit sezone engleskog nogometa. Ove sezone pobijedio je Brentford (3:1) i remizirao s Crystal Palaceom (1:1).