Moto zajedništvo jače od kilometara: Nastavlja se humanitarni projekt „120 – Bradata vožnja Extreme“

Humanitarna misija „120 – Bradata vožnja Extreme“ još je jednom pokazala da solidarnost nema alternativni pravac. Umjesto današnje vožnje, autor i inicijator projekta Željan Rakela, na poziv prijateljskih moto klubova, posjetio je Kaštela, gdje ga je ugostio Moto klub Uspomene. Tom prilikom klub je potvrdio odluku o donaciji ukupno 1.000 eura do kraja akcije, a danas je uplaćen prvi dio donacije u iznosu od 500 eura.

Lanac humanitarne podrške nastavio se i iz Slavonskog Broda, gdje je Moto klub Brod uplatio 365 eura – simboličan iznos koji prati filozofiju projekta, 365€ simbolizira 365 dana kolikontraje PROJEKT 120 BRADATA VOŽNJA EXTREME.

Nakon posjeta MK Uspomene, Rakela je otišao i do Moto kluba Sjene, koji su se također uključili u akciju donacijom od 365 eura.

Osim navedenih motoklubova iz Kaštela moramo naglasiti da je i grad Kaštela donirao 800€.

Projekt „120 – Bradata vožnja Extreme“ dio je šire humanitarne inicijative Bradate aukcije, u sklopu koje se kroz 120.000 prijeđenih kilometara u 365 dana prikupljaju sredstva, uz snažnu potporu moto klubova i zajednice diljem Hrvatske i Europe.

Već sutra projekt se nastavlja u Tomislavgradu, gdje Moto klub Konjanici organizira predavanje s ciljem prikupljanja dodatnih sredstava za Županijsku ligu protiv raka – Split. Riječ je o još jednom dokazu da moto zajednica ne poznaje granice kada su u pitanju humanitarnost, zajedništvo i pomoć onima kojima je najpotrebnija.

Istoga dana, u Berlinu, Rakelini prijatelji organiziraju humanitarnu „bilu noć“ u sklopu obilježavanja 10. godišnjice djelovanja Društva prijatelja Hajduka – Berlin. Tijekom večeri prikupljat će se sredstva koja će također biti uplaćena za PROJEKT 120 - Županijsku ligu protiv raka – Split.

Ukupan iznos dosad prikupljenih sredstava polako se približava brojci od 60.000 eura, što predstavlja 50 posto zacrtanog cilja, i to nakon svega dva mjeseca trajanja projekta – rezultat koji nadilazi sva očekivanja.

„Hvala svima koji me prate, podržavaju i sudjeluju u ovom projektu – bilo donacijom, dolaskom ili riječima podrške. Svaka gesta, ma koliko mala bila, ima snagu pokrenuti velike promjene“, poručuje inicijator projekta.