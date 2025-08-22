Most traži novog predsjednika, evo tko je u utrci: "Šizofreno je razmišljati o suradnji s HDZ-om"

Krenulo još službeno u Mostu nije, ali uskoro hoće jer u rujnu se raspisuju unutarstranački izbori. A najviše ambicija trenutačno ima riječki zastupnik Marin Miletić.

"Pripreme teku sjajno, ovo što se pokušava u medijima prikazati da smo mi sada u nekim rovovima - to su notorne gluposti", tvrdi Miletić. "Tko god nije spreman preuzeti odgovornost taj se ne treba baviti politikom", dodaje.

Službeno kandidaturu još ne potvrđuje, no danima već po društvenim mrežama čini se priprema teren. A protukandidat bi mu mogao biti sadašnji potpredsjednik Nikola Grmoja.

"Most se mora baviti problemima ljudi, od inflacije do europske birokracije i onda na temelju naših politika tražiti povjerenje građana", ističe Grmoja.

Jedna od glavnih tema kampanje bit će svakako odnos prema HDZ-u. I dok je Nikola Grmoja nakon izbacivanja Mosta iz Vlade ustrajao u kritici premijera i zatvaranju vrata suradnji s HDZ-om, Marin Miletić u toj suradnji očito ne vidi problem. Dapače, prvi je član Mosta nakon 2017. koji tu mogućnost i javno ističe, javlja Danas.hr.

Suradnja s HDZ-om - da ili ne?

"Moj je stav okupljanje - Bog je ljevici rekao laku noć, idu velike većine protiv hrvatskog naroda. Za mene kao Marina je šizofreno da razmišljamo o suradnji s tom ekipom. S njima nikako", kaže Miletić. Na pitanje je li suradnja s HDZ-om opcija odgovara: "Ako moram birati između opskurnog Možemo i HDZ-a ja ću uvijek izabrati HDZ-a".

Isto smo pitanje postavili i Grmoji koji kaže: "Ne treba razmišljati koga ćemo mi podržati nego tko će nas podržati. To je ispravan put, raditi da Most bude prava politička opcija".

Božo Petrov, sadašnji predsjednik stranke u tri mandata, koja najveće uporište ima upravo na jugu Hrvatske planove ne otkriva. Kao kandidat se spominjao i Ante Kujundžić, ali čini se da to u ovom trenutku ipak za njega nije opcija.

"Mislim da trebamo puno manje pričati o imenima, a puno više o sadržaju. To je budućnost. Moj je fokus da Most ostane opcija koja nudi hrabra rješenja - centrističko desna", naglašava Kujundžić.

Hoće li se kandidirati pitali smo i Zvonimira Troskota, koji kratko odgovara: "Kada bih se i kandidirao ne bih vam to rekao".

Velik udarac za stranku bio je odlazak bračnog para Raspudić zbog sukoba oko prava žene na pobačaj između Marije Selak Raspudić i Miletića.

A strane će u izbornom procesu svakako zauzimati. U borbi za lidera stranke koja je prije deset godina na izborima osvojila 19 zastupnika, a sada ih u Saboru sjedi sedam.