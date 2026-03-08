Mortus pijana dama tukla konobarice jer je nisu pustile u kafić

U prvim satima nedjelje ispred ugostiteljskog objekta na području Slavonskog Broda u vidno alkoholiziranom stanju javni red i mir narušavala je 40-godišnjakinja.

Policija navodi kako je fizički napala, odnosno udarila zaposlenice ugostiteljskog objekta jer ju nisu htjele pustiti u lokal. A nisu je pustile jer je bila mortus pijana.

Alkotestiranjem joj je utvrđena koncentracija od 2,63 promila, zbog čega je uhićena i privedena u prostorije policije, gdje su pristupili medicinski djelatnici i nakon pregleda utvrdili da je sposobna za daljnji postupak.

Policijski službenici protiv 40-godišnjakinje podnose optužni prijedlog prekršajnom sucu zbog remećenja javnog reda i mira te joj je uručen prekršajni nalog jer nije imala osobnu, piše Danica.