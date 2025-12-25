Mortus pijan izazvao prometnu nesreću na Badnjak pa pobjegao kući i zvao policiju

Prometna nesreća dogodila se na Badnjak u Požegi, a skrivio ju je 29-godišnji vozač kojem je izmjerena koncentracija alkohola od čak 2,02 promila, javlja požeško-slavonska policija.

Nesreća se dogodila oko 13:50 sati u Ulici Zlate Kolarić Kišur. Upravljajući osobnim automobilom, 29-godišnjak je vozio unatrag te je prednjim desnim bočnim dijelom udario u stražnji lijevi dio nepropisno parkiranog automobila u vlasništvu 54-godišnjaka.

Nakon sudara, umjesto da pričeka policiju, 29-godišnjak se vozilom odvezao kući. Odatle je telefonom obavijestio policijske službenike da je sudjelovao u prometnoj nesreći. Zbog počinjenih prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama izdan mu je prekršajni nalog.