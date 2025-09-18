MORNAREVA TRILOGIJA Čak 240 prijava za Europsko juniorsko prvenstvo u klasi ILCA u listopadu u Splitu

Europska federacija za klasu ILCA s ponosom je objavila da će rekordan broj jedriličara nastupiti na Europskom juniorskom prvenstvu (U21) u Splitu u drugoj polovici listopada. Bit će to završetak Mornareve trilogije u ovogodišnjem organizacijskom poduhvatu, jer su u svibnju priredili Europsko prvenstvo u klasi 470, te nedavno Svjetsko prvenstvo u klasi zvijezda. Sedam dana do isteka prijava registrirano je čak 240 jedriličara i jedriličarki. Nikada više! Jedriličarki je prijavljeno 83, a jedriličara 157.

Hrvatsku će predstavljati četiri jedriličarke (Antea Alujević, Nika Fornazar, Petra Marendić i Tea Peteh), dok će jedriličara biti deset (Lovre Bakotić, Mislav Barčot, Šime Borna Rusković, Niko Jakelić, Bartol Jocić, Tedi Leonardelli, Toma Marić, Patrik Spišić, Josip Tafra i Marin Trumbić).

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Europsko prvenstvo će se održati od 18. do 25. listopada.