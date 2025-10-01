MORH upozorava: "Očekujte buku i danju i noću"

U sklopu planiranih zadaća Hrvatskog ratnog zrakoplovstva (HRZ) piloti 191. eskadrile lovačkih aviona, 91. krila HRZ-a, svakodnevno provode redovite dnevne i noćne letačke aktivnosti tijekom kojih se može očekivati pojačana buka, izvijestilo je u srijedu Ministarstvo obrane RH.

Letačke aktivnosti provode se na cijelom teritoriju Hrvatske – na području Zagrebačke županije i Grada Zagreba, Bjelovarsko-bilogorske, Koprivničko-križevačke, Virovitičko-podravske, Požeško-slavonske, Osječko-baranjske, Brodsko-posavske, Karlovačke, Zadarske i Ličko-senjske županije, na visini od zemlje do iznad 15000 metara, uz pridržavanje svih sigurnosnih mjera, ističe MORH.

Obuka pilota na Rafaleima odvija se svakodnevno, uz poštovanje sigurnosnih normi i zakonskih propisa RH, dodaje MORH. Ministarstvo obrane RH također navodi da

"Hrvatsko ratno zrakoplovstvo svoje aktivnosti provodi u područjima propisanih zona letova u skladu s regulativom i pravilima koji uređuju uporabu zračnog prostora u Republici Hrvatskoj". Prilikom redovitih letačkih aktivnosti borbenih aviona Rafalea ne očekuje se probijanje zvučnog zida, ali moguća je kratkotrajna pojačana buka, dodaje se u priopćenju.