MORH predstavio novo moćno pojačanje, evo o čemu je riječ

U vojarni na Plesu predstavljeni su dronovi Bayraktar TB2, koje je MORH kupio od Turske. Završeno je testiranje svih šest bespilotnih letjelica, a riječ je o najmodernijem oružju, koje se osim za borbena djelovanja koristi i za nadzor granice, požare i izviđanje. Ima ih 37 zemalja svijeta, uključujući nekoliko članica NATO-a.

"Impresivno, vrlo operativno, konkretno i operativni sustav Bajraktar koji nije samo ovo što vidite ovdje, nego jedan ogroman sustav koji kontrolira i umjetnom inteligencijom navodi i kontrolira let samog Bajraktara i njegovo djelovanje", rekao je ministar obrane Ivan Anušić.

"Besposadni zrakoplovni sustavi više nisu samo potpora, oni su postali ključni elementi koji se odnose na borbenu moć oružanih snaga", rekao je načelnik Glavnog stožera Oružanih snaga RH general-pukovnik Tihomir Kundid.

"Očekivali smo manje, dobili smo puno više. Sustav je odličan, pruža mnoge mogućnosti kako za vojnu uporabu tako i za brojne civilne zadaće, pomoć stanovništvu u gašenju pp sezoni, izviđanju granica i svega, mogućnosti koje on pruža vrlo su široke", rekao je pukovnik Andrej Tijan.