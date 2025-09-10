MORH: Hrvatski vojnici u Poljskoj nisu ugroženi u napadu ruskih dronova

Hrvatski vojnici raspoređeni u Poljskoj nisu bili izloženi opasnosti tijekom noćnog napada ruskih dronova niti su sudjelovali u njihovom obaranju, objavio je MORH.

Poljske i savezničke NATO snage oborile su nekoliko dronova koji su tijekom napada na Ukrajinu ušli u poljski zračni prostor.

Prema priopćenju MORH-a, pripadnici 16. hrvatskog kontingenta u okviru NATO aktivnosti prednjih kopnenih snaga nalazili su se oko 300 kilometara od mjesta događaja, „te ni na koji način nisu uključeni u aktualna događanja“.

Također su naglasili da „pripadnici Oružanih snaga Republike Hrvatske obavljaju redovne i uobičajene aktivnosti, nisu u stanju povišene pripravnosti, nisu uključeni u aktualna zbivanja i nisu ugroženi“.

U sklopu nove rotacije u rujnu 2025. godine u Poljsku je upućen mehanizirani vod iz bojne Tigrova, sastavljen od 50 vojnika i četiri borbena oklopna vozila Patria. Do sada je ukupno 861 pripadnik OSRH sudjelovao u NATO aktivnostima u Poljskoj, gdje im je zadatak jačanje borbene spremnosti, interoperabilnosti kroz obuke i vježbe, te integracija u poljske obrambene planove.