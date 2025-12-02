Close Menu

Moreno Vukojević izbacio emotivnu rap baladu “Zadnja ostala”: spot sniman u Šibeniku

Vukojević se i ovim izdanjem potvrđuje kao izvođač koji uspješno spaja introspektivni rap i radiofonične melodije

Mladi glazbenik Moreno Vukojević iz Slavonskog Broda predstavlja svoj novi singl “Zadnja ostala”, emotivnu rap baladu modernog, suvremenog zvuka. Pjesma donosi iskrenu priču, naglašenu atmosferičnom produkcijom koja balansira između rapa i melodične pop estetike.

Novi singl prati i glazbeni spot sniman u Šibeniku, čiji kadrovi dodatno pojačavaju emotivni ton pjesme. Vukojević se i ovim izdanjem potvrđuje kao izvođač koji uspješno spaja introspektivni rap i radiofonične melodije.

Iz njegova tima poručuju kako su otvoreni za suradnje te da rado daju prostor za razgovore, intervjue, recenzije ili gostovanja u emisijama.

