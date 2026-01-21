„Moja Milena“: preminula žena koja je inspirirala bezvremenski hit Novih fosila

Umrla je žena po imenu Milena, čija je životna priča postala inspiracija za legendarni hit "Moja Milena" benda Novi fosili, javlja telegraf.rs.

Gotovo da nema osobe iz starijih generacija koja ne zna tekst pjesme, ali malo tko zna da je posvećena upravo Mileni iz Negotina.

Glazbenik Rajko Dujmić sreo ju je na obali mora u Herceg Novom i, kako je svojevremeno rekao, njihov razgovor je trajao cijelu noć:

- Sjedio sam sa njom cijelu noć, moja generacija, i razgovarali smo neprekidno do ranih jutarnjih sati. Bila je socijalni radnik u Negotinu. Rekao sam da će se završiti pjesmom. Nije mi vjerovala, mislila je da to govorim svakoj djevojci. Ali rekao sam joj da ćemo prekinuti i da se možda više nikada nećemo vidjeti, ali će vidjeti da nikada ne lažem.

Njihov susret se nastavio na koncertu u Negotinu, u okviru turneje "Milena Generacija". Dujmić se prisjetio trenutka kada ju je ponovno sreo:

- Čuvar mi je prišao i rekao mi da me traži žena s dvoje djece i mužem. Bila je to moja Milena. Kada me je vidjela, počela je plakati i rekla mi je da ne može vjerovati da je ovako nešto moguće. Onda sam joj rekao da čovjek drži za riječ, a bik za rogove.

Pjesma je objavljena 1983. na albumu "Poslije svega". Tekst je napisao Zrinko Tutić, a glazbu i aranžman Dujmić. Od tada, pjesma je postala bezvremenska, prepoznatljiva generacijama slušatelja i smatra se klasikom jugoslavenske scene.