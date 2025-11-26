Mogao bi robijati doživotno: Što se zna o hrvatskom časniku uhićenom u Australiji vezano uz preko pola tone kokaina?

Istraga Zajedničke radne skupine za organizirani kriminal Zapadne Australije (WA JOCTF) već je bila u tijeku kada su 6. studenog 2025. građani alarmirali policiju da su u moru uočili velike pakete pričvršćene za plutajuće bačve, oko 30 kilometara od zapadne obale Australije. Policija je istog dana prikupila pakete kod Lancelina, oko 125 kilometara sjeverno od Pertha, te je potvrđeno da se radi o oko 525 kilograma kokaina, količini dovoljno velikoj za distribuciju u više od 2,6 milijuna pojedinačnih doza. Forenzičari nadležnih službi trenutačno utvrđuju točnu težinu i čistoću zaplijenjene droge, no procjenjuje se da bi ulična vrijednost pošiljke premašila 170 milijuna australskih dolara.

Droga bačena s broda za prijevoz stoke na putu prema luci Fremantle

WA JOCTF je priopćio kako će se u daljnjem postupku tvrditi da je droga bila bačena u ocean s međunarodnog broda za prijevoz stoke, koji je u trenutku odbacivanja tereta bio na plovnom putu prema luci Fremantle. Istražitelji su pri pregledu broda pronašli plavi bubanj i užad za koje se vjeruje da su istog tipa kao oni kojima su bili pričvršćeni paketi pronađeni u moru. Osim toga, utvrđeno je da su brodske ograde bile uklonjene i ponovno postavljene bez potrebnih dozvola za zavarivanje, a jedna od CCTV kamera na brodu bila je prekrivena tijekom navodnog istovara. Ovi detalji, prema policiji, ukazuju na visok stupanj organizacije i koordinaciju između članova posade i osoba angažiranih na kopnu.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Uhićen hrvatski prvi časnik — prijeti mu doživotni zatvor

Dana 7. studenog 2025. policija je službeno optužila 46-godišnjeg hrvatskog državljanina, koji je na brodu radio kao prvi časnik, za pokušaj uvoza komercijalne količine kontrolirane droge, što je jedno od najtežih kaznenih djela u australskom Zakoniku o krijumčarenju narkotika. Hrvatski je državljanin zadržan u pritvoru i pred sud bi ponovno trebao izaći 23. siječnja 2026. godine. Za kazneno djelo za koje je optužen predviđena je maksimalna kazna od doživotnog zatvora.

Muškarci iz Pertha i Sydneya pokušali pristupiti paketima u moru

Uz hrvatskog časnika, optužena su i trojica australskih državljana — 52-godišnjak iz Pertha te 19-godišnjak i 36-godišnjak iz Sydneya. Policija tvrdi da su oni u različitim fazama operacije pokušali izvući pakete s kokainom iz oceana, nakon što su s rampe u Two Rocks lansirali manja plovila. Dio istrage započeo je već 3. studenog, kada je policija intervenirala zbog broda u nevolji kod Guildertona. Na plovilu koje je propuštalo vodu nalazili su se 19-godišnjak i 36-godišnjak, koji su spašeni bez ozljeda, ali su detalji njihovog putovanja odmah izazvali sumnju. Ta je sumnja dovela do identifikacije i uhićenja 52-godišnjeg muškarca iz Pertha, za kojeg se vjeruje da je koordinirao pokušaj izvlačenja paketa.

Optužnice, izručenja i daljnji sudski koraci

52-godišnjak iz Pertha optužen je 6. studenog za pokušaj posjedovanja zabranjene droge.

19-godišnjak je uhićen u Sydneyju 18. studenog, izručen Zapadnoj Australiji i 20. studenog izveden pred Prekršajni sud u Perthu, gdje je optužen za posjedovanje komercijalne količine nezakonito uvezene droge, djelo za koje je također predviđena kazna od doživotnog zatvora.

36-godišnjak je uhićen 20. studenog u Sydneyju, sljedećeg dana pojavio se pred sudom u Novom Južnom Walesu i potom bio izručen Zapadnoj Australiji, gdje mu je izrečena jednaka optužba.

Australske vlasti navode da je ova skupina imala zadatak fizički preuzeti drogu bačenu iz broda i prebaviti je na kopno, što je ključni segment čitave operacije krijumčarenja.

Istraga kriminalne mreže ide dalje — očekuju se nova uhićenja

Iako su dosad uhićene četiri osobe, istraga kriminalne organizacije koja stoji iza ove velike pošiljke kokaina tek je u početnoj fazi. Australska savezna policija (AFP) i Snage za nadzor granice (ABF) poručuju da rade na identifikaciji šire mreže, uključujući moguće međunarodne organizatore, logističke koordinate na moru i kopnu te financijske kanale koji stoje iza ovakvih operacija. Budući da se radi o jednoj od najvećih pomorskih zapljena kokaina u posljednjih nekoliko godina, dužnosnici naglašavaju da se očekuju nova uhićenja, kao i utvrđivanje porijekla pošiljke te konekcija između posade broda i kriminalnih skupina iz Australije i inozemstva.