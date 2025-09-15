Modrić nakon pobjede: "Nadam se da će mi ljudi sada prestati spominjati godine"

Luka Modrić ispisao je još jednu stranicu nogometne povijesti. Samo nekoliko dana nakon što je proslavio 40. rođendan, svojim prvim pogotkom u dresu Milana donio je važnu pobjedu protiv Bologne od 1:0 i poručio svima da su godine za njega samo broj, prenosi Index.

Bila je to teška utakmica na San Siru u kojoj je Bologna dugo držala posjed, a Rossoneri su čak tri puta pogađali okvir gola. Ključni trenutak dogodio se kada je Modrić sam pokrenuo i potom preciznim udarcem s ruba šesnaesterca završio akciju nakon asistencije Alexisa Saelemaekersa.

Ovim je golom postao tek peti igrač u povijesti Serie A koji se upisao u strijelce nakon navršenih 40 godina.

Savršen poklon za rođendan

Hrvatski maestro, koji je od djetinjstva navijač Milana, nije mogao zamisliti bolji način za proslavu rođendana i ostvarenje sna. "Bio je to sjajan način za proslavu. Pobijedili smo, što je najvažnije, a sada se moramo fokusirati na sljedeće utakmice", izjavio je Modrić za DAZN.

"Nadam se da mi ljudi više neće spominjati godine. Bio je to dobar potez, Ale mi je dao sjajnu loptu i bilo je lako zabiti, više je to bila njegova asistencija nego moja završnica. Mislim da se cijela momčad dobro borila, utakmicu po utakmicu siguran sam da ćemo biti sve samopouzdaniji, a kada se igrači vrate, kada se bolje upoznamo, bit ćemo bolji."

Saelemaekers: "San je igrati uz njega"

Njegov asistent Alexis Saelemaekers nije krio oduševljenje što dijeli svlačionicu s Modrićem.

"Gledao sam Modrića kad sam bio dijete, tako da je san imati ga sada pored sebe. On je nevjerojatan igrač, ali još divnija osoba. Stvarno je skroman, ali on je taj koji je sve napravio za gol", rekao je belgijski reprezentativac.

Duh Allegrija u momčadi

Trener Max Allegri isključen je u sudačkoj nadoknadi, a pobjeda od 1:0 na ovakav način mnoge je podsjetila na njegov prepoznatljiv stil.

"Mislim da je trener od prvog dana napravio sjajan posao, osjeća se da momčad ima hrabrosti postići nešto posebno, pa se nadamo da ćemo ovako nastaviti", nasmijao se Saelemaekers, dodavši o svojoj ulozi: "To je pozicija koju stvarno volim, jer mogu trčati iz pozadine i napadati protivničku obranu, dok mi Tomori nevjerojatno pokriva leđa."