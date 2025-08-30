Modrić je postao rekorder Serie A

Nakon poraza u prvom kolu Serie A od Cremonesea, Milan je u 2. kolu protiv Leccea upisao prvu ligašku pobjedu u sezoni. Bila je to prva prvenstvena pobjeda za Massimiliana Allegrija od njegovog povratka na klupu Milana i prva za Luku Modrića u dresu talijanskog velikana kojem se ljetos priključio. Uspjeh na stadionu Via del Mare trener Milana komentirao je za Dazn, piše Corriere dello Sport.

"Momčad je ostala u utakmici 95 minuta, unatoč dva poništena gola. U nekim situacijama mogli smo bolje, moramo se poboljšati, ali još smo na početku. Ovo je svakako prvi korak za sezonu", izjavio je Allegri nakon jučerašnjih 2:0, a onda posebno istaknuo Modrića.

Allegri istaknuo Modrića

"S Modrićem na terenu, koji je šampion i izvanredan čovjek, sve je lakše. U prvom poluvremenu igrali smo dugačke lopte, u drugom smo varirali. Bila je to lijepa pobjeda protiv dobrog Leccea. Napravljen je korak naprijed. Ne samo zato što nismo primili gol, već smo se poboljšali u mnogim faktorima", rekao je.

Modrić je odigrao svih 90 minuta za Milan, a istaknuo se i prvom asistencijom za novu momčad. Igrala se 66. minuta kad je kapetan hrvatske reprezentacije izveo slobodan udarac te ubačajem na vrh peterca pronašao Rubena Loftus-Cheeka u kaznenom prostoru Leccea. Engleski veznjak dobro se snašao i poentirao glavom za 0:1.

Najstariji asistent

Prema navodima statističara, postao je time u dobi od 39 godina i 354 dana najstariji asistent u utakmicama Serie A od sezone 2004./05., odnosno vođenja podataka. Pobjedu Milana potvrdio je Christian Pulišić golom u 86. minuti.