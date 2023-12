Modelari Zente nagrađeni za vrhunske rezultate

Dane između Božića i Nove Godine u Jedriličarskom klubu Zenta iskoristili su za druženje i svečanu dodjelu priznanja svojim najistaknutijim članovima, višestrukim svjetskim i europskim prvacima u radioupravljanim jedrilicama.

Zvonko Jelačić je u klasi IOM u istoj godini osvojio naslove prvaka Europe, Južne Amerike i Sjeverne Amerike. Vjerojatno bi slavio i na prvenstvima Azije, Australije, Afrike i Antarktike da ih je kojim slučajem bilo (i da ih je sebi mogao financijski priuštiti).

Godina je rezultatski bila odlična. Dosta smo vremena i energije uložili i u rad s djecom i razvoj početničkih klasa u Hrvatskoj. Na Europsko prvenstvo smo išli s novim prototipom Vis s kojim smo odradili samo 5-6 treninga. Južnu i Sjevernu Ameriku smo pokorili sa "starim" modelom Kantun 2 s kojim smo se po jakom vjetru već naosvajali svjetskih i europskih medalja. Nastavljamo sa školom jedrenja i pozivamo svu djecu da nam se pridruže, rekao nam je Zvonko.

Ante Kovačević je osvojio svjetsku broncu u klasi Marblehead uz sedmo mjesto na Svjetskom prvenstvu klase 10R i peto mjesto na Europskom prvenstvu klase IOM.

Godina je bila intenzivna. Napeto je bilo već državno prvenstvo u Rogoznici gdje je naš klupski kolega Mirko Ukas slavio ispred mene, Zvonka i Roberta Matulje iz Opatije. Nakon tri dana, odlučilo je zadnjih 20 metara zadnjeg plova! Uslijedila su Svjetska prvenstva u dvije klase koje mi ovdje već godinama ne jedrimo jer su nam preskupe pa sam nastupio s posuđenim brodovima. Ali u tim smo klasama počeli krajem osamdesetih. Marblehead je Formula 1 u svijetu modela dok je IOM masovan kao karting. Priča se širi, imamo regatu na Šolti, osnovan je i klub u Cavtatu, istaknuo je Ante.

Josip Marasović dobitnik je godišnje nagrade Hrvatske zajednice tehničke kulture.

Iza nas je turbulentna godina, letili smo na sve strane. Ova Povelja je višnjica na vrhu torte. Velika je čast primiti ovo priznanje. Godinama nastojimo širiti jedriličarsko modelarstvo, zadovoljstvo nam je što se sve više djece pridružuje tom programu. Ovo je potvrda da radimo nešto dobro i kvalitetno. Split je mali centar svita za ovaj spoj sporta i tehničke kulture. U svijetu su zapanjeni kako mala Hrvatska radi tako velike rezultate. Djeca su mali lumeni, ovim mlađima to predočimo kroz zabavu. Modeli nam omogućavaju da im približimo kako jedrilice funkcioniraju. Otvori im se cijeli novi svijet i postavljaju 1001 pitanje. A ne odnemaže ni to što imaju daljinski u rukama, to im je poveznica na Playstation, otkrio nam je Josip.

Ponosan sam na sve članove kluba koji u teškim uvjetima postižu iznimne rezultate. Zahvaljujući njima, hrvatsko radioupravljano jedrenje je postalo svjetska velesila. Hrvatska reprezentacija je sastavljena od članova JK Zenta. A naši članovi jedre na svojim brodovima, oni su dizajneri i brodova i jedara. Već deset godina smo na krovu svijeta. Nažalost, klub se bori s financijskim sredstvima iz svima već poznatih razloga. Nadam se da će to prepoznati u gradu, županiji i državi, poručio je predsjednik JK Zenta Damir Dominović.

Nazočnost i kratki govori zamjenika gradonačelnika Splita Antonija Kuzmanića i predstavnika Splitsko-dalmatinske županije Igora Stanišića naslućuju da bi JK Zenta napokon čeka mirnija luka.