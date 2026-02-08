Moćnom svirkom na prepunom koncertu u Zagrebu, BluVinil je predstavio hvaljen album i najavio velike stvari

Šibenski bend BluVinil sinoćnjim je euforičnim i energičnim nastupom u prepunom zagrebačkom klubu Boogaloo publiku proveo kroz svoj novi mediteranski rock i album “Carstvo Mediterana”. Ova četvorka koja je brojim svirkama po zemlji već dokazala koliko moćno zvuče uživo, sinoć je potvrdila svoju snagu kao live bend, ispraćena ovacijama razdragane publike. U gotovo dva sata odsvirali su svoj aktualni hvaljeni album i presjek dosadašnjih pjesama, a sve svoje hitove bend je pjevao uglas s publikom.

“Euforija je bila nenormalna! Izgorilo je sve! Izbacili smo dupli album prije par mjeseci, a oni su pjevali baš svaku pjesmu kao da smo Mišo Kovač. Dosad smo se nekako osjaćali autsajderi, ali ovo večeras, ovo je bila točka prekretnice. Ovo nam je bila najbolja svirka u životu. Točka! I možda ljudi ne znaju za BluVinil, ali će puno njih vrlo brzo saznati!” – u jednom su dahu ispucali dečki iz benda odmah po silasku s pozornice.

Bluvinil je od samih početaka dao naslutiti da će ovo biti večer u kojoj će dati sve što imaju. Koncert su otvorili s pjesmama s novog albuma “Carstvo Mediterana” - “Zauvijek”, “Carstvo Mediterana” i “Boemi kao mi”. Da su krenuli jako pokazao je i koncertni hit “Boris B”, a nastavili su s pjesmama “Lika” i “She, she, she”. Galopiranje kroz dugu koncertnu večer nastavili su s “U predgrađu” i “Ovdje nema nikoga”, a na red su došle i “Znaš li da postoji tunel ispod Jadranske magistrale?”, “Magdalena”, “Sila teža” i “Izgubljen”. Nizajući hitove i skrivene adute, BluVinil je nastavio uz “Oluja riječi”, “Čudo”, a na red je došao i još jedan koncertni adut “Zvijeri” te “Jednom kad budemo sami”. Bend je nekoliko puta doveo dvoranu do usijanja, a jedan od takvih trenutaka je i bio tijekom pjesme “Apaši”, singla koji ih je munjevitom brzinom smjestio uz rock i novovalne velikane. Večer je kulminirala uz “Tri metra snova”, “Pjevač bez pjesme”, kao i “Komarac” i “Heroji”.

Ante Lovrić Tancalo na bubnju i perkusijama, Branimir Župić na klaviru i vokalu, Bruno Jakelić koji je uz bas gitaru i vokal, te gitarist i pjevač Matej Nakić ovim koncertom zakoračili su stepenicu više u svojoj karijeri, a kao gostujući glazbenici pomogli su im Luka Pekas na drugoj gitari i Ante Labetić na violini.

Pjesme protkane zvukovima, slikama, okusima i mirisima Dalmacije u koncertnoj su izvedbi u punom sjaju pokazale aktualni album “Carstvo Mediterana”. Izdanje je to zbog kojih su kritičari BluVinil prozvali novim velikim pop zvijezdama, te je uvršteno na brojne liste najboljih prošlogodišnjih izdanja. Ovim nastupom još jednom su podsjetili zašto su u zadnjih nekoliko godina jedan od najzanimljivijih bendova na regionalnoj glazbenoj sceni te ih rijetko složni kritičari s pravom uvrštavaju među rock i novovalne velikane.