Moćna slovenska obitelj preuzela hrvatsko brodogradilište

Novi predsjednik Upravnog vijeća Centra za restrukturiranje i prodaju (CERP) i ministar financija Tomislav Ćorić objavio je odluku CERP-a da se prihvati ponuda šibenske tvrtke Iskra brodogradilište (čiji je vlasnik slovenska obitelj Šešok) za kupnju većinskog udjela u riječkom brodogradilištu 3. maj, piše Jutarnji list.

- Ponuđeni iznos Iskra brodogradilišta u potpunosti zadovoljava uvjete koji su traženi u javnom natječaju za prodaju udjela u 3. maju. Novi vlasnik preuzima obvezu zadržavanja brodograđevne djelatnosti u 3. maju - naveo je Ćorić. Novi vlasnik 3. maja, dodao je predsjednik UV-a CERP-a, svjestan je činjenice da su potrebna ulaganja za zanavljanje proizvodnje. Ćorić je izrazio uvjerenje da će do potrebnih ulaganja u 3. maj doći.

- Razvoj djelatnosti brodogradnje u Šibeniku bio je vrlo uspješan od 2020. naovamo, nemamo razloga ne vjerovati da će na isti način postupiti i u 3. maju - komentirao je Ćorić. Upitan za utjecaj daljnjeg provođenja stečaja u bivšem 3. maju na prodaju spomenutih udjela u društvu 3. maj Rijeka 1905 d.o.o., Ćorić je rekao da sama odluka CERP-a predstavlja dokaz da je pravna situacija oko prodaje udjela čista.

- CERP je donio odluku da se iznos koji će Iskra brodogradilište uplatiti za kupnju udjela uputi društvu u stečaju 3. maj Rijeka, temeljem dogovora između vjerovnika i države - naznačio je Ćorić. Država je, podsjetimo, raspisala javni natječaj za prodaju tri vlasnička udjela u tvrtki 3. maj Rijeka 1905 d.o.o. u rujnu prošle godine, a jedinu ponudu dalo je Iskra brodogradilište u vlasništvu poslovnog sustava Iskra Grupa slovenske obitelji Šešok. U Hrvatskoj je Iskra, podsjetimo, u svibnju 2021. kupila tvornicu kabela Elka, a kasnije, uz šibensko brodogradilište, i splitski Elmap.