MO KAMEN SPOMINJE PROSVJED "Smrad s Karepovca u kombinaciji s otvorenim prozorima jednostavno je nepodnošljiv"

Mjesni odbor Kamen, preko svoje službene Facebook stranice "Mihovil Kamen" žali se na neugodne mirise s Karepovca. Ovo naselje, koje se dobrim dijelom proširilo oko splitskog i regionalnog odlagališta, desetljećima je na naletu koječega negativnog za lokalno stanovništvo, a teško će tu biti trajnog rješenje prije konačnog zatvaranja Karepovca, odnosno otvaranja Lećevice.

Prosvjeda na Krepovcu nije bilo niti za vrijeme najvećih radova sanacije za vrijeme mandata Andre Krstulovića Opare, no sada se oni počinju spominjati u javnom komuniciranju.

"Nažalost, svako ljeto imamo istu problematiku, smrad s Karepovca u kombinaciji s otvorenim prozorima jednostavno je nepodnošljiv. Iako mjerne postaje Nastavnog zavoda za javno zdravstvo kažu da su razine štetnih plinova povećane, ali da ne prelaze granične vrijednosti, slaba nam je to utjeha kada smo osuđeni na život uz klimu u dobro zatvorenom prostoru (iako ni to često ne pomaže)

Odgovori na pitanja zašto je to tako i do kada će to tako uvijek su slični, više je otpada, veće su temperature, otpad se brže raspada, a produkt je smrad, nepodnošljivi. I tako godinama, desetljećima.

Od grada nemamo nikakve empatije niti sluha za naše probleme, na pozive na sastanak ne odgovaraju, na pozive da se barem dio sredstava iz eko rente usmjere na poboljšanje uvjeta stanovanja stanovnicima koji žive u okolici Karepovca također nemamo nikakvih odgovora.

Jednostavno, dovedeni smo pred zid! Jesu li prosvjedi, blokiranje frekventnih ulica ili slične akcije (možda kucanje na prozore u kasnim večernjim satima ;-)) rješenje da se krene u dijalog i rješavanje ove problematike??

Poslat ćemo poziv na sastanak svima koji su uključeni u ovu tematiku nakon čega ćemo odrediti daljnje korake", poručuje netko iz Mjesnog odbora Kamen.