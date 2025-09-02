Mnogi bez podrške drugih nikad ne dožive ispunjenje nekog sna: Bruno Šimleša hoda za njih

Manje od 500 kilometara dijeli sociologa, pisca i humanitarca velikog srca, Bruna Šimlešu, od završetka jedne od najzahtjevnijih planinarskih ruta na svijetu - Pacific Crest Traila (PCT).

Nakon što je prvi dio puta, nešto više od 3300 kilometara, posvetio Udruzi „SVE za nju“ specijaliziranoj za pružanje psihološke pomoći ženama oboljelih od raka i za njihov rad prikupio 12.500 €, drugi dio avanture hoda u čast Zaklade „Ljiljana Pranjić – Živi svoje snove“.

„Predivni ljudi svojim su donacijama omogućili više od 300 sati psihološke pomoći ženama koje se bore s rakom. Presretan sam što ih je moje putovanje inspirirao na dobro djelo. Nastavak putovanja posvećujem velikoj prijateljici Ljiljani Pranjić, u čije smo ime odlučili ispunjavati ljudima naizgled neostvarive snove“, izjavio je Šimleša.

Posljednjih 20-ak dana putovanja Šimleša će pješačiti do kanadske granice u spomen na Ljiljanu Pranjić, hrabru ženu koja se više od dva desetljeća borila s rakom te bila simbol snage i pozitivnog pogleda na život.

'Na ovom putovanju napravit ću oko 6 milijuna koraka, no to je ništa naspram prepreka...'

Kao što sam naziv sugerira, Zaklada koja nosi njezino ime, financijski podržava ostvarenje želja osobama kojima prilike to ne dopuštaju. Time su dosad nizu korisnika omogućene edukacije, glazbeni instrumenti, sportska i tehnološka oprema, terapije, pa i izleti, primjerice, za učiteljicu koja je zbog nepredviđenih životnih okolnosti propustila iste sa svojim razredom.

„Mnogi bez podrške drugih nikad ne dožive ispunjenje nekog sna“, poručuje Šimleša te odgovara na najčešće pitanje: „Zašto zaklada ostvaruje snove? Jer su oni esencija smislenog života. Na ovom putovanju napravit ću oko 6 milijuna koraka, no to je ništa naspram prepreka i staza kakvima moraju hodati oboljeli i oni bez adekvatne podrške“, poručio je Šimleša i istaknuo „Ljiljana je živjela svoje snove svim srcem, ali iza svakog njezinog koraka stajali su ljudi — njezini najbliži, njezini prijatelji, pa i potpuni neznanci, vođeni dobrotom i ljubavlju. Njezina Zaklada danas želi isto — biti oslonac i ruka koja snove pretvara u stvarnost.“

Cilj akcije je prikupiti 15.000 €, a donacije za Zakladu „Ljiljana Pranjić – Živi svoje snove“ vrše se također putem platforme Čini pravu stvar .

Podsjetimo, ovo nije prva Šimlešina inicijativa humanitarnog karaktera. U svoje prve dvije avanture, tijekom 2021. i 2022., Bruno je prošao zahtjevnu planinarsku rutu dužu od 1000 kilometara, od Istre do Prevlake te prikupio 75.000 € koje je namijenio Udruzi „SVE za nju“.