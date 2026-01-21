Mnoge adrese u Splitu, okolici i Zagori u četvrtak će biti bez struje, donosimo popis

HEP javlja da će sutra, 22. siječnja, dio Dalmacije biti bez električne energije zbog redovnih radova.
Donosimo lokacije:
Kaštel Novi
Ulica: Marina Studina 14–101, Biskupa Pavla Žanića 1–7, Cesta pape Ivana Pavla II 291–293 od 9 do 12 sati
Kaštel Stari
Ulica: Zadarska, Šibenska i dio ulice dr. Franje Tuđmana od 9 do 14 sati
Kaštel Novi i Kaštel Štafilić
Ulica: Put Zagoraca, Franje Kuharića, Kralja Zvonimira, Put Dumarščine, Vicka Cvitića, Deankovićeva 15–23, 22, 30, 32, 34, 36, 44, Gaje Radunića 29–51, Crnoći, Put Gospe Stomorije, Gardiskih brigada 63–77 od 11 do 13.30
Ramljane
Ulica: Put Vodica 1–60, Filipovići 1–41, Radmile 20–46, Put Sedlara 1–62 od 8 do 15 sati
Split
Ulica: Table 2, 4, 6 od 8.30 do 14 sati
Strmi put 11, 13, 20, 22, 24, 26, Put Borika 11, 13, 15, 17, 19, 21, 18, 20, 22 od 9 do 13 sati
Starčevićeva 21 8.30 do 14 sati
Bilice I, Put Mostina 8–20, Magistrala Solin 11C–47, 63–77, Bauhaus (Put Mostina 10) od 21.30 do 23.30 sati
Put Pazdigrada 8–20 i 8–32, Rašeljkina od 8 do 10.30 sati
Kroz Smrdečac 35 od 8.30 do 11.30
Hercegovačka 124, 126 od 8.30 do 14 sati
Prugovo
Ulica: Fra Rafe Kalinića 13–35, 22–70, Tomeljani, Varvodići, Vuke, Bobani 41–57, Mijići, Podgradina 4, 6 od 8 do 15 sati
Desne, Kobiljača, Otrić-Seoci, Mali Prolog
Ulica: Radovi HOPS d.d. u transformatorskoj stanici TS 110/20 kV Ploče od 11 do 13 sati
Svinišće
Ulica: Smoline od 9 do 12 sati
Ugljane, Čaporice
Ulica: Ugljane (Brajkovići, Pešići, centar Ugljana), Čaporice (Pavele) od 9 do 13 sati
Glavice
Ulica: Poljakova glavica od 9 do 14 sati
Trogir
Ulica: Bristivica, Blizna Donja, Blizna Gornja, Mitlo, Rastovac od 8 do 16 sati
Slatine
Ulica: B. Jelačića, Trogirska, Guje, Osoje od 8.30 do 9.30 sati