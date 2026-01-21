Close Menu

Mnoge adrese u Splitu, okolici i Zagori u četvrtak će biti bez struje, donosimo popis

Provjerite je li i vaša adresa na popisu

HEP javlja da će sutra, 22. siječnja, dio Dalmacije biti bez električne energije zbog redovnih radova.

Donosimo lokacije:

Kaštel Novi

Ulica: Marina Studina 14–101, Biskupa Pavla Žanića 1–7, Cesta pape Ivana Pavla II 291–293 od 9 do 12 sati

Kaštel Stari

Ulica: Zadarska, Šibenska i dio ulice dr. Franje Tuđmana od 9 do 14 sati

Kaštel Novi i Kaštel Štafilić

Ulica: Put Zagoraca, Franje Kuharića, Kralja Zvonimira, Put Dumarščine, Vicka Cvitića, Deankovićeva 15–23, 22, 30, 32, 34, 36, 44, Gaje Radunića 29–51, Crnoći, Put Gospe Stomorije, Gardiskih brigada 63–77 od 11 do 13.30

Ramljane

Ulica: Put Vodica 1–60, Filipovići 1–41, Radmile 20–46, Put Sedlara 1–62 od 8 do 15 sati

Split

Ulica: Table 2, 4, 6 od 8.30 do 14 sati

Strmi put 11, 13, 20, 22, 24, 26, Put Borika 11, 13, 15, 17, 19, 21, 18, 20, 22 od 9 do 13 sati

Starčevićeva 21 8.30 do 14 sati

Bilice I, Put Mostina 8–20, Magistrala Solin 11C–47, 63–77, Bauhaus (Put Mostina 10) od 21.30 do 23.30 sati

Put Pazdigrada 8–20 i 8–32, Rašeljkina od 8 do 10.30 sati

Kroz Smrdečac 35 od 8.30 do 11.30

Hercegovačka 124, 126 od 8.30 do 14 sati

Prugovo

Ulica: Fra Rafe Kalinića 13–35, 22–70, Tomeljani, Varvodići, Vuke, Bobani 41–57, Mijići, Podgradina 4, 6 od 8 do 15 sati

Desne, Kobiljača, Otrić-Seoci, Mali Prolog

Ulica: Radovi HOPS d.d. u transformatorskoj stanici TS 110/20 kV Ploče od 11 do 13 sati

Svinišće

Ulica: Smoline od 9 do 12 sati

Ugljane, Čaporice

Ulica: Ugljane (Brajkovići, Pešići, centar Ugljana), Čaporice (Pavele) od 9 do 13 sati

Glavice

Ulica: Poljakova glavica od 9 do 14 sati

Trogir

Ulica: Bristivica, Blizna Donja, Blizna Gornja, Mitlo, Rastovac od 8 do 16 sati

Slatine

Ulica: B. Jelačića, Trogirska, Guje, Osoje od 8.30 do 9.30 sati

