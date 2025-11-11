Mlinarić (DP): Dok smo u Vladi, Hrvatska će biti domovinska, Tuđmanova Hrvatska, Hrvatska zdravog dijela naroda

Nakon incidenata u Splitu i Zagrebu i spriječenog pokušaja u Rijeci, društvene napetosti ponovno su izbile na površinu. Retorika u Hrvatskom saboru sve je oštrija, a javni prostor i društvene mreže preplavljeni su podjelama i porukama mržnje. Pitanje koje se sve češće postavlja – tko snosi odgovornost za takvo ozračje?

Reiner: Stvaranje nesigurnosti koristi ekstremnoj ljevici

Željko Reiner, (HDZ) izjavio je da treba razmisliti kome koristi stvaranje nesigurnosti, neizvjesnosti i nestabilnosti u Hrvatskoj, javlja HRT.

– Odgovor je jasan, to može koristiti samo onima koji zastupaju ekstremne politike, prvenstveno ekstremne lijeve, jer tako je sve i počelo, rekao je Reiner, podsjetivši na događaje iz 2015. godine i svastiku na Poljudu.

Istaknuo je da su priče o destabilizaciji počele tada i da su ih poticali oni koji nisu mogli drugačije ostvariti političke ciljeve.

– Oni koji ne mogu osporiti postignute rezultate pokušavaju stvoriti osjećaj nesigurnosti. A brojke govore same za sebe – imamo rekordno nisku nezaposlenost, najviše plaće i rast veći od inflacije, poručio je Reiner.

Jakšić: HDZ ideologijom prikriva gospodarske promašaje

Mišel Jakšić (SDP) Reinerove tvrdnje nazvao je neuvjerljivima i pretjeranima.

- Ja stvarno vjerujem da ne vjerujete sve ovo što ste sad ispričali. Dakle, 2015. svastika, žao mi što do danas očito nismo saznali tko je krivac, ali po ovom tonu ispada da je to osobno nacrtao Zoran Milanović. Iako svatko tko je imalo razuman zna da on to sigurno nije radio, rekao je Jakšić.

Istaknuo je kako smatra da je veća sramota za Hrvatsku što smo imali u zatvoru premijera i predsjednika HDZ-a, koji je za nešto eura prodavao hrvatske nacionalne interese i bavio se ratnim profiterstvom, nego nerazjašnjena svastika s Poljuda.

- Povijest Hrvatske države nam govori da kada god HDZ sa svojim partnerima, sada je to DP, nema odgovore na ono što muči hrvatske građane i hrvatsko gospodarstvo, tada se malo zaigravamo ideologijom i time koliko je tko Hrvat i koliko tko štiti hrvatske interese, rekao je.

- Točna je statistika kad pričamo o medijalnim, prosječnim i minimalnim plaćama, ali isto tako točno da ta statistika govori da smo još uvijek ohoho ispod europskog prosjeka na koji se volimo pozivati, a da su nam cijene, zahvaljujući tome što smo kleknuli pred stranim trgovačkim lancima, stranim krupnim kapitalom, odavno europske. I da danas s tom medijalnom ili prosječnom plaćom možeš puno teže doći do kvadrata stana nego što si mogao ići prije 10 ili 20 godina. To su rezultati HDZ-ovog vođenja države od 10 godina, rekao je Jakšić, dodavši kako je stanje u poljoprivredi katastrofalno, a da je energetika pod utjecajem Viktora Orbana.

- A kad se igramo tog suverenizma, tko je veći Hrvat, zašto to hrvatsko nisu dokazali kad su Acu Vučića maltene nosili kao blaženu djevicu Mariju po Dubrovniku. Skoro smo mu se klanjali jer smo mi njega tamo prevodili na pravu stranu povijesti od Rusa prema Ukrajini. Pa zašto taj suverenizam ne pokažemo Viktoru Orbanu, koji je sad otišao Trumpu i opet je imao kanonadu po Hrvatskoj i po hrvatskim nacionalnim energetskim interesima. Tu nekako smo tanki jer to su ipak bratske stranke, imamo nekakvu suradnju. Tu se suverenizma nećemo igrati, rekao je Jakšić.

Mlinarić: SDSS se ne miri s Vladom desnog centra

Stipo Mlinarić, Domovinski pokret, poručio je da ga ne čudi postupanje Srpskog narodnog vijeća i odnosi s gradonačelnikom Vukovara Marijanom Pavličekom, ali da je to Pavličekov problem.

Osvrnuo se na izložbu o Dejanu Medakoviću u Zagrebu, rekavši da je neprihvatljivo da se u Hrvatskoj predstavlja tvorac Memoranduma SANU-a.

– Samo čekam da nam Milorad Pupovac i SNV dovedu Veselina Šljivančanina u Vukovar da govori o Ženevskoj konvenciji i zaštiti ranjenika u ratu, rekao je Mlinarić, dodavši da se one koji reagiraju na takve provokacije odmah proglašava ekstremistima.

Mlinarić je izjavio da su danas ekshumirani posmrtni ostaci dviju osoba nestalih u Domovinskom ratu – jednog na Ovčari, a drugog u Antunovcu, gdje je prošlog tjedna pokopan Jean-Michel Nicolier.

– Još se 400 ljudi iz Vukovara vodi kao nestalo, a nama isti ti dolaze držati predavanja i govoriti da ne smijemo biti ponosni na Domovinski rat, da nismo pobjednici, nego da moramo biti memorandumska Hrvatska, rekao je Mlinarić.

Poručio je da to Domovinski pokret nikada neće dopustiti.

– Dok smo u Vladi, Hrvatska će biti domovinska, Tuđmanova Hrvatska, Hrvatska zdravog dijela naroda, zaključio je Mlinarić.

Poručio je da je ulaskom Domovinskog pokreta u Vladu ona postala vlada desnog centra, s čime se, kako kaže, neki teško mire.

– SDSS se ne može pomiriti s tim, ali ni marginalne stranke koje se predstavljaju kao kvazi desne, rekao je Mlinarić.

Dodao je da je cijela situacija bila pokušaj da se Domovinski pokret izbaci iz vlasti.

– To je bila "navlakuša" kako bi u Vladu ušli SDSS i takozvani žetončići, rekao je.

Grmoja: Vlada financira Pupovčeve projekte s 22 milijuna eura

Predsjednik Mosta Nikola Grmoja poručio je da su rasprave u Saboru bile i žešće, ali da je posljednjih mjeseci relativno mirno.

Smatra kako se u javnosti "serviraju poluistine", a da i HDZ-u i ljevici odgovara skretanje pozornosti s ključnih tema.

– Ljevica je ovo ljeto tjednima pričala o Thompsonu, dok je Most upozoravao na inflaciju, rast cijena, niske plaće i masovni nadzor kroz chat kontrolu. HDZ-u, pak, ovakve teme odgovaraju jer se ne govori o stambenom pitanju, demografiji i činjenici da nas zamjenjuje strana radna snaga, rekao je Grmoja.

Ustvrdio je i da hrvatska Vlada financira projekte povezane sa Srpskim narodnim vijećem, među njima i izložbu o Dejanu Medakoviću, suautoru Memoranduma SANU.

– Matica Hrvatska, naša krovna kulturna nacionalna institucija, dobila je 1,2 milijuna eura, a podaci od ove godine kažu da su Pupovac i ekipa što za Srpske kulturne centre, što za razne programe dobili čak 22 milijuna. To je skandal i pokušaj kupovanja ruku u Saboru, rekao je Grmoja, poručivši da Most nudi suverenističku viziju Hrvatske koja će se baviti opstankom nacije, temeljenoj na vrijednostima Domovinskog rata i poštovanju hrvatskih branitelja.

Reiner: Vlada nije financirala izložbu, Mlinarić najavio ukidanje sredstava

Reiner je rekao kako je laž da je Vlada financirala tu izložbu.

- Vlada financira sve manjine i manjine međusobno dijele te novce. Laž je da se financiraju pojedini događaji, odgovorio je Reiner.

Mlinarić je poručio da su sredstva za Srpske novosti već smanjena za 200 tisuća eura, te da će iduće godine biti potpuno ukinuta.

Jakšić je poručio da se Hrvatska treba vratiti dijalogu i prestati iživljavati nad "malim folklorašima ili karatistima iz Srbije", što smatra sramotom za državu.

– Hrabrost se treba pokazati prema Aleksandru Vučiću, u borbi za pronalaženje nestalih i kroz rad državnog odvjetništva. No tamo gdje bi trebalo biti suverenizma, hrvatska službena politika i Vlada šute, rekao je Jakšić.