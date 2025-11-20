Mladić uhićen zbog požara zgrade Vjesnika

Zagrebačka policija oglasila se o tijeku istrage nakon požara koji je izbio u zgradi Vjesnika.

Ističu da je kriminalističko istraživanje započelo odmah po dojavi, uz istovremeno osiguravanje mjesta događaja i poduzimanje mjera radi sigurnosti građana.

U priopćenju naglašavaju kako je u ranoj fazi izvida ključno što hitnije i neometano prikupiti obavijesti od svih osoba koje mogu imati korisna saznanja o događaju. Objavljivanje informacija u javnosti u toj fazi može otežati rad policije.

"To može dovesti u rizik da informacije dođu i do osoba koje je potrebno obuhvatiti kriminalističkim istraživanjem, a za koje se doznalo upravo u toj početnoj fazi izvida", navode iz policije.

Potvrdili su da je dosadašnjim radom obuhvaćeno nekoliko mlađih osoba.

"Jedna osoba je uhićena i nad njom se provodi kriminalističko istraživanje", priopćili su.

Dodaju kako će, čim okolnosti budu dopuštale, javnost dobiti više informacija:

"Vođeni primarno interesom učinkovitog kriminalističkog istraživanja, čim okolnosti to dozvole, dodatno ćemo informirati javnost."