MLADIĆ STRADAO U PROMETNOJ U SPLITU, MAJKA POKRENULA POTRAGU Pronašla nepoznatu ženu: "Dite mi se nije osjećalo samo jer je ona bila tu kada ja nisam mogla biti"

Kako smo ranije izvijestili, 12. lipnja ove godine dogodila se prometna nesreća na križanju Vukovarske ulice i Ulice Bruna Bušića u kojoj su sudjelovali motocikl i osobni automobil.

Doznali smo da je stradao 22-godišnji mladić čija se majka Diana javila našem portalu kako bi zahvalila ženi koja je pomogla njenom unesrećenom sinu. Tražila je nepoznatu ženu koja je bila uz njenog sina do samog dolaska Hitne pomoći, a kada su ga djelatni Hitne unijeli u vozilo, žena ga je poljubila i poželjela mu sreću i brz oporavak, iako se tada još nije znalo o kakvim se ozljedama radi.

Podsjetimo, ovo je bio poziv:

"U ponediljak, 12.6. oko 15 i 30 mi je dite nastradao na motoru. Na križanju Vukovarske ulice i Ulice Bruna Bušića. Medu ljudima se našla divna žena koja je pružila pomoć mom ditetu, stala cilo vrime s njim do dolaska Hitne i kada su ga stavili u kola ga je poljubila. Ako iko poznaje ženu, volila bi da mi se javi.

Draga ženo do neba ti hvala šta si mi bila uz dite i šta si bila tamo! Volila bi te naći. Beskrajno zahvalna mama Diana", apelirala je majka.

Prošao je dan, dva, tri, ali nepoznatoj junakinji ni traga. Već je majka Diana polako gubila i nadu.

"Toliko sam primila pozitivnih komentara na ovu priču. Ljudima se vraća vjera u dobro. Ljudi šire vijest o potrazi. Možda je ženi neugodno javiti se, ali nadam se da je barem pročitala, da je vidila objavu i komentare ljudi. A ja bi je stvarno volila pronać. Bila je tamo. Nije mi pustila dite da samo prolazi kroz bol i strah. I tako bi joj tila zahvaliti i zagrliti je", kazala nam je nakon trećeg dana potrage.

Ali njena molba odnosno potraga ipak je urodila plodom. Javila joj se gospođa Adela, za nju do tada nepoznata žena.

"Našla sam je, javila mi se", oduševljeno nam je kazala Diana.

"Tako sam sretna što smo se čule. Dogovorile smo se naći u ponedjeljak. Ne mogu vam dovoljno zahvatili na pomoći", govori nam Splićanka pa nastavlja:

"Kada mi se nije javljala na objavu, pomislila sam da možda nije turistkinja iako mi je sin rekao da je govorila hrvatski. Odustala sam već bila, ali evo ga ipak sam je pronašla. U ponedjeljak se svi obiteljski sastajemo".

"Dite mi se nije osjećalo samo jer je ona bila tu kada ja nisam mogla"

Liječničkom obradom utvrđeno je kako je mladiću pukla tetiva koja drži ključnu kost, a njegova majka Diana nam je potvrdila i kako je cijeli izubijan, pun ogrebotina i modrica.

"Moglo je biti puno gore, auto iz drugog smjera, moglo je, ali nije bilo. Glava je na ramenu, ozlijeda je teška, ali mlad je, bit će dobro. Izubijan je, pun friževa, problem je ta puknuta tetiva, ali proć će.

Kada je izašao iz Hitne rekao mi je da se nije osjećao sam, bez obzira na sve te ljude koji su bili oko njega, dite mi se nije osjećalo samo jer je ona bila tu kada ja nisam mogla bit i meni je to nešto ne ogromno nego nemam riječi. Sudim ljude po sebi da su svi takvi, ali nisu.

Ona se njemu nije ni predstavila, legla ga je na pod, zaklonila od sunca. Bila je s njim do dolaska Hitne, poljubila ga je. A najviše od svega me taklo kada smo se napokon čule i kada mi je rekla 'Ali ja nisam ništa učinila'. Ma kako ništa, meni je učinila sve na svitu! Ona govori 'Ma ja bi to uvik napravila', mislim se bi ti, ali ljudi produže, očekuju da će to netko drugi napraviti, a ona je stala i ostala do kraja. I sada kad sam je našla sada joj je gotovo, sada je povezana s nama do kraja, to sam joj rekla", priča nam mama Diana kako je prošao prvi kontakt s gospođom Dianom.

Ova priča samo je još jednom pokazala da postoje skromni, nesebični ljudi, ali priča je i kod nekih probudila davno izgubljenu nadu. Nadu da postoji dobro.

"More ljudi se našlo u ovoj priči, ne samo moj Sin Mile, gospođa Adela i ja. Ljudi su toliko bili iznenađeni situacijom kako je gospođa Adela postupila, situacijom koja bi zapravo trebala biti nešto normalno, ljudsko, instiktivno. Ja bi napravila istu stvar vjerujte mi, ali ne misle svi tako. Također, ljudi su objavljivali, dijelili članak, komenitrali. I oni su željeli da je nađem, meni nepoznati ljudi su to željeli. Iznenadilo me kakvu je lavinu to pokrenulo.

I moram reći da stvarno postoje dobri ljudi, postoje, ali su oni uvijek sa strane", kazala je još uvijek preplavljena emocijama majka mladog Mile.

Ovom prilikom se zahvalila i dvjema djevojkama koje su se u trenutku nesreće zatekle tu kao pješakinje

"U ciloj priči nisam zahvalila dvijema curama. One sukao pješakinje vidjele cilu situaciju, a to mi je policajac ispičao. Došle su do policije da daju svoj broj mobitela i da ih zovu za svjedokinje ako bude trebalo, tako da ovim putem koristim priliku zahvaliti i tim curama koje također nisu morale to napaviti. Tako da vidite još jednom da ima dobrih ljudi, postoje dobri ljudi i učinit će. A vama beskrajno hvala što ste objavili da tražim nepoznatu ženu i što sam je pronašla", , zahvalila se još jednom majka Diana portalu Dalmacija Danas na pokrenutoj lavini.

Milina junakinja: "Reagirala sam instiktivno, majčinski"

Kontaktirali smo i gospođu Adelu za kojom se tragalo danima. Naravno, ostala je pozitivno šokirana, ali i s dozom male nelagode jer nije željela da nešto što je njoj sasvim normalna reakcija izazove ovakvu pažnju.

"Uopće nisam htjela da sve ovako nastane, da sve izađe u javnost. Ja sam doslovno instiktivno reagirala, ne znam što da vam drugo kažem", kazala nam je na samom početku razgovora.

Adela je doznala preko kolegice, kojoj je ispričala što se dogodilo tok 12. lipnja kada je išla u trgovinu po namirnice, da je u tijeku prava pravcata potraga za njom.

"Ja o ničemu nisam imala pojma, kolegica mi je rekla da je vidjela objavu na portalu, ja o tome stvarno pojma nisam imala. Onda sam pronašla objavu i stupila u kontakt s mamom Dianom. Rekla sam joj da sam ja ta žena koju traži i da sam ja u tom trenutku napravila prema majčinskom instiktu.

Doma imam dite njegovih godina. Išla sam do trgovine i vidjela dosta svita tamo, došla do njega, pitala hoću mu donijeti vode, stavila njegovu glavu u svoje krilo da ga zaštitim od sunca i kada je došla Hitna pomoć po njega, poljubila sam ga. Došlo mi je, baš mi ga je bilo žao, bio je blid ko krpa.

Zaklonila sam ga od sunca i čekala s njim Hitnu pomoć. U sebi sam promislila 'bože moj jadno dite moglo je biti moje'. Kada je stigla Hitna, poljubila sam ga i rekla mu 'čuvaj se, glava je na ramenu'.

Nisam mogla zamisliti da će do ovoga doći jer sam učinila nešto što bi vjerojatno trebala svaka osoba napraviti u toj situaciji", kazala nam je gospođa Adela koja se raduje susretu u ponedjeljak.

Za kraj i nemamo baš puno toga dodati osim još jednom ipak podsjetiti da postoje osobe koje uopće ne poznajemo, niti ih znamo imenom, a niti izgledom, ali znamo da postoje jer čine velika djela.