Mladić napadnut ispred noćnog kluba u Sinju: Policija uhitila napadače

Policijski službenici dovršili su kriminalističko istraživanje nad 29-godišnjakom i 22-godišnjakom za kojeg je utvrđeno postojanje osnovane sumnje da su počinili kazneno djelo nasilničko ponašanje i uz kaznenu prijavu su predani pritvorskom nadzorniku.

Kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je postojanje osnovane sumnje da su 16. studenog 2025.godine ispred noćnog kluba u Sinju fizički napali 21-godišnjaka i ozlijedili ga. Oštećenog su policijski službenici prevezli na pružanje liječničke pomoći i utvrđeno je da je zadobio lakše ozlijede.

U ponedjeljak, 17. studenog 2025.godine policijski službenici uhitili su dvojicu muškaraca, utvrdili postojanje osnovane sumnje da su počinili kazneno djelo i predali ih pritvorskom nadzorniku s obzirom na to da je 29-godišnjak do sada evidentiran kao počinitelj kaznenih djela (kaznena djela imovinskog kriminaliteta i prijetnja), a 22-godišnjak je evidentiran kao počinitelj teških prekršaja.