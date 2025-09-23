Mladić (24) teško ozlijeđen, liječnici mu se bore za život

Policija je privela četvoricu maloljetnika osumnjičenih za brutalni napad na 24-godišnjaka u središtu Našica. Incident se dogodio 21. rujna oko tri sata ujutro ispred jednog hotela, kada je mladić zadobio teške i po život opasne ozljede.

Žrtva je hitno prevezena u Klinički bolnički centar Osijek, gdje je zadržana na liječenju.

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja, maloljetnici su uz kaznenu prijavu za kazneno djelo „Osobito teške tjelesne ozljede“ predani pritvorskom nadzorniku Policijske uprave osječko-baranjske.

Policija nastavlja istragu kako bi se utvrdile sve okolnosti ovog nasilnog napada.