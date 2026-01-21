Mladić (22) uhićen zbog droge: U stanu pronađeno gotovo 400 grama marihuane

Policijski službenici Službe kriminalističke policije, Odjela kriminaliteta droga Policijske uprave šibensko-kninske, proveli su kriminalističko istraživanje nad 22-godišnjakom kojeg se sumnjiči za kazneno djelo neovlaštene proizvodnje i prometa drogama.

Temeljem naloga Županijskog suda u Šibeniku, u petak 16. siječnja provedena je pretraga stana u Šibeniku u kojem osumnjičeni boravi. Tom prilikom policija je pronašla i oduzela dvije PVC vrećice ispunjene marihuanom ukupne bruto težine 362 grama, PVC smotuljak s dodatnih 6,5 grama marihuane te staklenu posudu s 7 grama droge. Uz to, oduzeta je i digitalna vaga.

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja, 22-godišnjak je predan pritvorskom nadzorniku Policijske uprave šibensko-kninske, dok je protiv njega nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku podnesena kaznena prijava.