Mladi „žuti“ pokorili Opatiju: KK Split U13 osvojio Kvarnersku rivijeru

Mladi košarkaši KK Split (U13, godište 2013.) osvojili su međunarodni turnir Kvarnerska rivijera u Opatiji i još jednom pokazali da je pred njima svijetla budućnost. Dica koju je trenirao Ante Grgurević, a koju danas vode treneri Niko Zdrilić i Duje Kaliterna, do trofeja su stigla impresivnim nizom pobjeda.

Na putu do zlata mali „žuti“ redom su svladavali Kastav, Pazin i Janče iz Ljubljane, da bi u velikom finalu nadigrali Cedevita Junior rezultatom 63:51.

Od prve utakmice bilo je jasno da ova generacija ima kvalitetu, ali i karakter. U finalu su kontrolirali susret, nametnuli ritam i zasluženo podigli pobjednički pehar, potvrdivši dominaciju protiv vršnjaka iz Hrvatske i regije.

Za Split su igrali: Frano Vidović, Ivan Bartulović, Nikola Radoičić, Ante Slišković, Andro Jakić, Jakov Jerčić, Masimo Maher, Ante Ercegovac, Viktor Vuković, Jeronim Krnjača, Duje Jerčić i Marijan Čondić-Kadmenović. Posebno priznanje pripalo je Ivanu Bartuloviću koji je izabran u najbolju petorku turnira.

Riječ je o generaciji koja je prošle sezone osvojila naslov prvaka Hrvatske u kategoriji U12, a ove godine suvereno juriša i prema tituli prvaka Hrvatske u uzrastu U13. Talent, rad i zajedništvo njihovi su zaštitni znakovi, a rezultati to iz kola u kolo potvrđuju.

Ovoj generaciji, doista, nebo je granica. Bravo, dico.