Mladi volonteri u akciji: "72 sata bez kompromisa" ponovno u Splitu!

Na području Splita i okolice 17. i 18. listopada održat će se projekt "72 sata bez kompromisa", u organizaciji Ureda za pastoral mladih Splitsko-makarske nadbiskupije i Udruge studentski katolički centar Split, uz podršku brojnih partnera i volontera. Riječ je o najvećem volonterskom projektu mladih u Hrvatskoj, koji već godinama okuplja stotine mladih spremnih darovati svoje vrijeme i znanje kako bi pomogli najpotrebitijima u svojoj zajednici – bez kompromisa.

Volonterske aktivnosti diljem Splita i okolice

Tijekom tri dana volonteri će čistiti i uređivati javne površine i prostore ustanova, sudjelovati u ekološkim akcijama, animirati djecu i starije te promovirati solidarnost, zajedništvo i nesebičnost.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Neke od planiranih akcija:

COO Juraj Bonači – Firule : druženje s korisnicima, igre i branje maslina (petak 9:00 – 15:00)

: druženje s korisnicima, igre i branje maslina (petak 9:00 – 15:00) Starački dom Zenta : likovna radionica i završni plesnjak (petak 10:00 – 16:00 radionica i druženje, 16:00 – 18:00 plesnjak)

: likovna radionica i završni plesnjak (petak 10:00 – 16:00 radionica i druženje, 16:00 – 18:00 plesnjak) Pickleball s korisnicima udruge Juraj Bonači (Stobreč, subota 9:30 – 11:00)

(Stobreč, subota 9:30 – 11:00) Dječji vrtić Popaj : velika radna akcija uređenja unutarnjeg i vanjskog prostora (subota 9:00 – 16:00)

: velika radna akcija uređenja unutarnjeg i vanjskog prostora (subota 9:00 – 16:00) Park Split 3: uređenje parka, brušenje i bojanje klupa te čišćenje dječjih sprava od grafita (subota 9:00 – 18:00)

Završna zabava za volontere

U subotu navečer u oratoriju Župe Marije Pomoćnice na Kmanu održat će se završna zabava za volontere, prilika za druženje i razgovor s organizatorima i mladima koji su kroz 72 sata darovali svoje vrijeme i trud.