Ako živite u ovoj ulici u Kaštelima, odmah napunite kante vodom

Iz Vodovoda i kanalizacije Split javljaju da će danas, 29. travnja bez vode biti dio potrošača na području grada Kaštela, točnije u Kaštel Novom u ulici Fra Antuna Pisturića.

Zbog radova na vodoopskrbnoj mreži biti će im prekinuta opskrba vodom u vremenu od 9:00 do 13:00 sati.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

- Molimo potrošače da osiguraju potrebne zalihe vode za potrebe kućanstva i poslovnih prostora. Također molimo da se ne koriste uređaji za čiji rad je potrebna voda u količini i tlaku iz javne vodoopskrbne mreže. Upozoravaju se potrošači da nakon ponovnog puštanja vode može doći do zamućenja dok se ne uspostave normalni uvjeti tečenja.

Za sve dodatne obavijesti možete kontaktirati pozivni centar VODOVOD i KANALIZACIJA d.o.o. Split na broj: 021 545-900 - izvijestio je VIK.