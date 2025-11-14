Mladi talenti u zdravstvu: KBC Split dodijelio 26 stipendija budućim medicinskim sestrama i tehničarima

U Kliničkom bolničkom centru Split svečano su potpisani ugovori za dodjelu 26 stipendija za učenike i studente, buduće medicinske sestre i tehničare splitske bolnice.

Dvadeset dvije stipendije dodijeljene su redovitim učenicima 3., 4. i 5. razreda srednjih škola u programu medicinska sestra/tehničar opće njege, a šest stipendija redovitim studentima 3. godine preddiplomskog studija sestrinstva.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Mjesečni iznos stipendije iznosi 300 eura. Učenici i studenti stipendiju primaju pod uvjetom da redovito ispunjavanju svoje školske i studentske obveze, a nakon završetka školovanja ostaju raditi u KBC-u Split onoliko godina koliko su stipendiju primali.

Ravnatelj KBC-a Split prof. dr. sc. Krešimir Dolić, čestitao je okupljenim stipendistima na hrabrosti i odluci da odaberu poziv medicinske sestre/tehničara, istaknuvši da to nije samo posao, nego istinski životni poziv. „Svi koji rade u zdravstvu imaju posebnu privilegiju pomagati drugima, a osjećaj da si nekome pomogao svojim znanjem i vještinama nešto je što se ne može platiti novcem. Medicinske sestre i tehničari imaju ključnu ulogu u zdravstvenom sustavu. KBC Split to prepoznaje, a dodjela stipendija jedan je od koraka kojim želimo pokazati koliko cijenimo entuzijazam i energiju mladih stručnjaka na kojima zdravstveni sustav ostaje“.

Glavna sestra KBC-a Split Ivanka Ercegović, mag. med. techn., naglasila je kako stipendisti nisu izabrani kako bi se 'kupio kadar' te da vjeruje da će i sami htjeti ostati raditi u KBC-u zbog dobrog radnog okruženja i svega što mogu naučiti samo u ustanovama tercijarne zdravstvene zaštite. „Uživajte u školovanju i potpuno zasluženoj stipendiji, kolegice u KBC-u vas s radošću čekaju“.

Predstavnica Zdravstvene škole Split, nastavnica Anela Elezović, mag. med. techn. priključila se čestitkama i poručila da u njima - stipendistima prve generacije - vidi bolju perspektivu zdravstvenog sustava. „Vi ste odabrani jer ste najmotiviraniji, najvrjedniji i najbolji među učenicima i studentima. Vjerujem da ćete takvi biti i kada krenete sa praksom i radom u KBC-u Split koji nam pruža kontinuiranu podršku tijekom praktične nastave, što je ključno za oblikovanje budućih medicinskih sestara i tehničara“.

Dekan Fakulteta zdravstvenih znanosti Sveučilišta u Splitu doc. dr. sc. Mario Podrug zaključio je da stipendiranje učenika i studenata nije samo materijalna potpora, nego i snažna poruka poštovanja i priznanja profesiji medicinskih sestara i tehničara. „Vi ste prva generacija koja dobiva ovu stipendiju koja vam pruža podršku tijekom školovanja, ali i sigurnu budućnost, jer vas nakon završetka školovanja čeka radno mjesto u KBC-u Split“, kazao je te čestitao na odabiru plemenitog i vrijednog zanimanja kojem i sam pripada te zaželio puno uspjeha u budućem školovanju i radu.